Esperma de salmão faz bem para a pele? Dermatologista explica prática que viralizou no TikTok

Famosos e influenciadores do TikTok estão com uma nova febre dermatológica. Eles estão injetando esperma de salmão em seus rostos na esperança de manter as rugas sob controle. Medicamente conhecido como 'Plenhyage', este tratamento surgiu na Coreia do Sul e envolve o DNA do esperma de peixe que é bombeado para o rosto usando uma pequena agulha.

Os defensores sugerem que isso estimulará a produção de colágeno ao longo de alguns meses, mantendo a pele macia e jovem.

“Normalmente, o DNA do esperma vem da truta salmão. O próprio peixe já pode ajudar com problemas de pele como inflamação por causa do ômega 3, mas o esperma do salmão pode ajudar na cicatrização de feridas, promover a elasticidade da pele e reduzir a inflamação”, afirma o dermatologista Hamdan Abdullah Hamed.

O profissional afirma que embora os tratamentos faciais com esperma tenham alguns benefícios imediatos, como acalmar a inflamação e dar brilho a pele, a longo prazo suas vantagens ainda não foram comprovadas, com alguns usuários até relatando erupções cutâneas e caroços após o procedimento que podem durar dias.





“Embora este tratamento não seja prejudicial, ainda existem estudos limitados para discutir seus benefícios a longo prazo. Esse tratamento deve ser feito por um profissional, principalmente se for injetável. É perigoso fazer isso sem profissional porque procedimentos inadequados e manuseio inadequado de ferramentas podem causar lesões ou feridas”, explica.

A atriz Jennifer Aniston, em entrevista ao The Wall Street Journal, admitiu que realizou o tratamento de pele. "Antes de tudo, eu disse: 'Você está falando sério? Como você consegue esperma de salmão?'”, mas, segundo a artista, não tem certeza se foi muito eficaz para ela.

