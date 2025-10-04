A- A+

GUERRA Espero anunciar libertação total de reféns de Gaza nos próximos dias, diz Nethanyahu Segundo Netanyahu, o anúncio da libertação dos reféns pode ser feito durante o feriado judaico de Sicot

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste sábado, 4, esperar anunciar a libertação completa dos reféns israelenses mantidos pelo Hamas nos próximos dias, após o grupo militar palestino aceitar as condições de um plano de paz proposto pelo governo dos Estados Unidos.

"Ainda não é definitivo, estamos trabalhando nisso vigorosamente e espero que nos próximos dias eu possa anunciar a vocês o retorno de todos os nossos reféns, vivos e mortos, de uma só vez, enquanto as Forças Armadas de Israel permanecem no interior da Faixa de Gaza e nas áreas que controlam", afirmou o líder de Israel.

Segundo Netanyahu, o anúncio da libertação dos reféns pode ser feito na próxima semana, durante o feriado judaico de Sicot, que ocorre entre os dias 6 e 13 de outubro.

Ele disse ainda ter enviado uma delegação ao Egito "para finalizar detalhes técnicos" sobre o plano de paz dos EUA, acrescentando que o objetivo é "limitar essas negociações a um prazo de poucos dias".

A libertação dos reféns israelenses mantidos pelo Hamas é uma das exigências contidas no plano de paz do governo Donald Trump. Em troca, Israel suspenderia os bombardeios a Gaza e retiraria suas forças de ocupação da região - o que Netanyahu sinalizou que não deve acontecer.

Veja também