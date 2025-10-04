Espero anunciar libertação total de reféns de Gaza nos próximos dias, diz Nethanyahu
Segundo Netanyahu, o anúncio da libertação dos reféns pode ser feito durante o feriado judaico de Sicot
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste sábado, 4, esperar anunciar a libertação completa dos reféns israelenses mantidos pelo Hamas nos próximos dias, após o grupo militar palestino aceitar as condições de um plano de paz proposto pelo governo dos Estados Unidos.
"Ainda não é definitivo, estamos trabalhando nisso vigorosamente e espero que nos próximos dias eu possa anunciar a vocês o retorno de todos os nossos reféns, vivos e mortos, de uma só vez, enquanto as Forças Armadas de Israel permanecem no interior da Faixa de Gaza e nas áreas que controlam", afirmou o líder de Israel.
Leia também
• Hamas e Israel terão diálogos no domingo e na segunda sobre reféns e prisioneiros
• Israel confirma que deportou à Turquia outros 137 ativistas da flotilha para Gaza
Segundo Netanyahu, o anúncio da libertação dos reféns pode ser feito na próxima semana, durante o feriado judaico de Sicot, que ocorre entre os dias 6 e 13 de outubro.
Ele disse ainda ter enviado uma delegação ao Egito "para finalizar detalhes técnicos" sobre o plano de paz dos EUA, acrescentando que o objetivo é "limitar essas negociações a um prazo de poucos dias".
A libertação dos reféns israelenses mantidos pelo Hamas é uma das exigências contidas no plano de paz do governo Donald Trump. Em troca, Israel suspenderia os bombardeios a Gaza e retiraria suas forças de ocupação da região - o que Netanyahu sinalizou que não deve acontecer.