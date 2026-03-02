Espero que EUA e Irã consigam chegar a acordo antes tarde do que nunca, afirma diretor da AIEA

A- A+

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Mariano Grossi, afirmou que espera que Estados Unidos e Irã consigam chegar a um acordo "antes tarde do que nunca" e disse haver reconhecimento de ambos os lados de que é necessário diálogo. As declarações foram feitas durante coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (2).

"Há um reconhecimento de ambos os lados de que deve haver um diálogo entre o Irã e os EUA", em meio à escalada recente de tensões, embora admita que ainda não é possível definir uma data para a retomada das conversas. Grossi defendeu a busca de uma solução de longa duração para a questão nuclear iraniana, ressaltando que entendimentos provisórios não seriam suficientes para garantir estabilidade.

O diretor-geral também reiterou declaração de que não há indícios de que instalações nucleares do Irã tenham sido atacadas. Ele reforçou declaração de mais cedo, quando afirmou que, até o momento, não há indicação de danos a qualquer instalação nuclear, incluindo a usina de Bushehr, o Reator de Pesquisa de Teerã ou outras unidades do ciclo de combustível.

Mais cedo, a AIEA já havia dito que não identificou danos em instalações nucleares, embora o Irã tenha citado Natanz como alvo. Grossi reiterou que a agência segue monitorando a situação e mantém contato com as autoridades iranianas.



