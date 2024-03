Espetáculo, cordel e oficina estão na programação gratuita de Páscoa de shopping no Recife

A- A+

Neste mês de março, o Shopping ETC, no Recife, promove atividades gratuitas de Páscoa para toda a família. Entre elas, o cordel animando "A Velhinha, a Galinha e o Coelhinho", com apresentação de Mari e Milla Bigio; o espetáculo "Willy Wonka e a Fantástica Fábrica de Chocolate" e uma oficina de pintura.

A programação vai acontecer nos dias 16, 23 e 27, no piso principal do centro de compras. É necessário que o interessado faça reserva clicando aqui.

No sábado (16), Mari Bigi faz apresentação gratuita de “A velhinha, a Galinha e o Coelhinho", para a Páscoa do ETC, acompanhada de Milla Bigio. O Cordel Animado é um projeto integrado pela poeta, cordelista, cantora e contadora de histórias Mari Bigio, e pela sua irmã, a musicista Milla Bigio. A partir das 16h, as artistas misturam contação de cordéis infantis com música e sonoplastia.

A partir das 16h do dia 23, o espetáculo "Willy Wonka e a Fantástica Fábrica de Chocolate" entra em cena com sessão única. A peça narra a história de cinco sortudos que encontram bilhetes premiados e ganham a oportunidade de conhecer a Fantástica Fábrica de Chocolate de Willy Wonka.

Encerrando a programação do mês, o ETC terá no dia 28 a oficina de Pinturinha, no quiosque Youth Kids e Mundinho, a partir das 14h. A atividade de pintura é ideal para crianças de até 12 anos, proporcionando a oportunidade de expressar imaginação e criatividade para o clima especial de Páscoa.

