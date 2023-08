Espetáculo de dança terá parte da renda doada ao Imip Unidade Neonatal do IMIP  

A- A+

A Criart Cia de Dança, com sede em Olinda, irá reverter parte da renda do espetáculo Marim Brincante para a Unidade Neonatal do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip). A apresentação terá duração de 45 minutos e será realizada dia dois de setembro, às 20h, no Teatro do Imip.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos na sede da Criart Cia de Dança, nos quiosques do Imip e no serviço Método Canguru do Imip.

A Unidade Neonatal da unidade de saúde é a maior de Pernambuco e atende cerca de 1.660 recém-nascidos prematuros por ano.

Em 1994, o serviço foi pioneiro no Brasil ao implantar o Método Canguru, modelo de assistência aos bebês prematuros que serviu de modelo para o Ministério da Saúde, que o tornou política pública disseminando o modelo nas maternidades brasileiras.

Marim Brincante

Marim Brincante é um espetáculo que vivencia Olinda por meio da arte da dança e da cultura popular. Uma reverência à cidade em coreografias que remetem ao encanto e beleza de suas ladeiras, mosteiros, praias e farol.

