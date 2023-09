Espetáculo de drones ilumina Nova York com imagens da Amazônia às vésperas da assembleia da ONU

A- A+

Às vésperas da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, um espetáculo com mais de mil drones ilumina os céus da ilha de Manhattan com imagens da Amazônia e mensagens em defesa à proteção da floresta direcionadas ao governo brasileiro.

Conforme a tradição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva será o primeiro a discursar no encontro, que acontece entre 19 e 21 de setembro na cidade americana. Antes, durante o final de semana, Lula estará em Havana, capital de Cuba, para participar da cúpula de líderes do G77 + China.

O objetivo da iniciativa, segundo os organizadores, é destacar a crise na Amazônia como uma emergência climática global, alertando para os riscos do desmatamento provocar um ponto de não-retorno. De acordo com a Avaaz, associação civil responsável pela ação, apenas a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro não garante a proteção da floresta.

— Não importa onde você more no mundo, a floresta amazônica está protegendo você, e se essa floresta cair, todos nós caímos com ela — afirma o diretor da campanha, Diego Casaes. — É por isso que 9 milhões de pessoas ao redor do mundo estão pedindo ao presidente Lula e aos demais líderes mundiais que vieram a Nova York que se comprometam a proteger esta floresta a todo custo. As pessoas pensam que a floresta tropical está segura porque Bolsonaro, o inimigo da Amazônia, não está mais no poder. Não vamos nos enganar.

Segundo Casaes, a "Amazônia só estará segura quando houver um compromisso de acabar com o desmatamento, a mineração e a exploração de petróleo", disse, destacando também a importância de se estabelecer "garantia aos direitos territoriais dos povos indígenas".

Entre as imagens projetadas estão um boto cor-de-rosa nadando sobre o horizonte de Manhattan, uma imponente sumaúma — uma das maiores árvores da floresta tropical — emergindo dos arranha-céus, o mapa do Brasil e um globo terrestre em chamas com a mensagem "se a Amazônia queima, o mundo queima".

A líder indígena Txai Suruí destacou a importância da campanha:

— O destino da Amazônia é o nosso destino. Onde quer que estejamos, esta floresta desempenha um papel crucial em nossas vidas, ajudando a regular o clima global. Estamos todos envolvidos em uma teia de interdependência que nem começamos a entender.

O espetáculo faz parte do projeto Change NYC Drone Show, dirigido pelo fotógrafo Louie Psihoyos, vencedor do Oscar de melhor documentário em 2010 pela direção do filme The Cove.

Veja também

"EL RATÓN" México extradita filho de 'El Chapo' para Estados Unidos