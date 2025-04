Espetáculo "Jesus Sertanejo" leva a Paixão de Cristo para Serra Talhada

A- A+

A história de Jesus Cristo ganhará uma nova abordagem nesta quinta (17) e sexta-feira (18), durante a encenação do espetáculo "Jesus Sertanejo – A Paixão de Cristo", no Sítio Passagem das Pedras, em Serra Talhada, no Sertão pernambucano.

A peça reúne mais de 30 atores e atrizes de Serra Talhada e será encenada ao ar livre, com a Caatinga como cenário natural.

Escrito e dirigido por Anildomá Wilians, o espetáculo é uma realização da Fundação Cabras de Lampião. Laisa Magalhães, que interpreta Maria, destaca que a peça valoriza elementos da cultura popular sertaneja ao abordar uma história universal.

”O Jesus Sertanejo vem trazendo uma proposta arrendada com a cultura sertaneja, mas sem deixar de ser uma Paixão de Cristo da forma que as pessoas esperam, tecida pelo imaginário popular. Em uma era de adaptações, optamos por manter viva a tradição. O palco será o coração da Caatinga, para se aproximar mais ainda do coração do povo sertanejo e das comunidades rurais, levando a mensagem que o mundo tanto precisa colocar em prática, que é a de compaixão e amor”, afirma.

Banner de divulgação do espetáculo | Imagem: Jesus Sertanejo/Divulgação

O papel de Jesus será interpretado por Karl Marx, que também atua como produtor cultural da montagem. Para ele, o desafio de viver o personagem é atravessado por emoção e fé.

“A expectativa é de muita emoção neste espetáculo, que traz uma mensagem de fé, esperança e amor pela humanidade. A encenação de Jesus Sertanejo está sendo um delicioso desafio artístico, por retratar uma história mundialmente conhecida, contada do nosso jeito, a partir do nosso universo da caatinga e do sertão”, diz.

O espetáculo "Jesus Sertanejo – A Paixão de Cristo" foi selecionado pelo concurso 16º Pernambuco de Todas as Paixões, com patrocínio da Secretaria de Cultura, Fundarpe e Governo de Pernambuco.

Serviço

Jesus Sertanejo - A Paixão de Cristo

Dias: 17 e 18 de abril de 2025 (quinta e sexta feira da Semana Santa)

Local: Sitio Passagem das Pedras – Serra Talhada/PE

Horário: 20h

Entrada: gratuita.

Veja também