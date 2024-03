Espetáculo "Paixão dos Guararapes" chega a Jaboatão com projeção de cenário em 3D

A- A+

Com o tema "Que Haja Luz", inspirado nas narrações bíblicas e na criação do universo, o espetáculo "Paixão dos Guararapes" chega a Jaboatão, na Região Metropolitana do Recife (RMR).



A encenação contará com três dias apresentações, de quinta-feira (28) até sábado (30), no Pátio das Bandeiras, às 19h, de forma gratuita, com direito a projeção do cenário em 3D para melhor ambientação do público.

A apresentação teatral conta com a participação de 80 atores, 100 figurantes e 22 técnicos, com direção de Geraldo Dias. Dentre os participantes da encenação, estão: Hemerson Moura (Jesus); Neemias Dinarte (Satanás); Nelma Barros (Maria); Janenie Arouxa (Madalena); William's Santanna (Herodes); Walison Jr (João Batista); João Cabral (Judas), entre outros.

O evento conta com o apoio da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, Exército Brasileiro, Parque Histórico Nacional dos Guararapes, Lei Rouanet de Incentivo à Cultura e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

O espetáculo da paixão acontece em meio à comemoração da Semana Santa. A encenação mostra os últimos dias de vida de Jesus Cristo, culminando com o seu sacrifício de amor para salvar a humanidade.

