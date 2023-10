Espinha no nariz? Médico explica por que você nunca deve estourar

A- A+

Basta uma espinha apontar no nariz, que imediatamente surge a vontade de estourá-la. Mas esse hábito pode trazer riscos à saúde e até mesmo ser potencialmente fatal.



É o que alertou no TikTok Ever Arias, médico residente na University of California Irvine Medical Center, na Califórnia, nos EUA.

Um de seus vídeos mais recentes, que obteve mais de um milhão de visualizações, Arias explica aos seus seguidores que, ao estourar uma espinha, uma bactéria pode entrar na ferida que se abre — podendo causar doenças graves, como meningite.



Ele faz o alerta principalmente para espinhas que aparecem no que chamou de "triângulo da morte" ou "triângulo do perigo" — área concentrada no topo do nariz (região entre os olhos) indo até os cantos da boca).

"Há uma razão pela qual esta área é chamada de triângulo da morte – porque resultou em vários casos de pessoas que perderam a vida como resultado de espremer uma espinha nesta região", explica o médico no vídeo que viralizou.









"Essas infecções potencialmente fatais ocorrem porque o nervo facial, que está no triângulo da morte, se conecta a algo chamado seio cavernoso, que é um sistema de veias que drena para o cérebro".

O seio cavernoso é uma rede de veias que faz parte da estrutura estendida do cérebro na base do crânio, atrás dos olhos e abaixo da parte frontal do cérebro. Se uma bactéria entrar pela ferida causada pelo estouro da espinha e cair na corrente sanguínea, pode causar infecções e inflamações muito graves.

"A inflamação pode resultar em coágulos de sangue chamados trombose do seio cavernoso, mas também pode resultar em uma infecção chamada meningite, que é uma infecção das meninges ou do tecido cerebral. Outra possibilidade é resultar em abscessos cerebrais", listou o médico.

Segundo o Ministério da Saúde, a meningite é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal.

"Mesmo que seja raro, minha recomendação é não estourar nenhuma espinha nessa área porque as chances de você conseguir isso podem ser baixas. Mas pode ser muito fatal, com uma taxa de mortalidade muito elevada", finalizou o médico.

