Espinheiro: câmeras gravam tiroteio que resultou na morte de idoso; SDS instaura procedimento

A Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social (SDS) instaurou um procedimento preliminar para acompanhar o inquérito policial que investiga o tiroteio que resultou na morte de um idoso de 60 anos, no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife.



Segundo a pasta, será realizada a coleta de subsídios necessários à análise de eventual repercussão disciplinar quanto às condutas dos policiais presentes na ocorrência.



"Importante ressaltar que compete ao órgão correcional apurar possíveis infrações de servidores sob o aspecto ético-disciplinar, sendo as instâncias administrativa e jurídico-penal independentes", destacou a SDS.



O caso aconteceu no fim da tarde da última quarta-feira (25), Rua Dr. Geraldo de Andrade com a Rua Frígio Lima, e foi registrado por câmeras de segurança.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), durante diligências, policiais realizaram abordagem a um grupo criminoso que atuava na localidade e foram recebidos por disparos de arma de fogo.



Na gravação das câmeras, é possível ver o momento em que um dos suspeitos sai de um veículo branco e atira contra o policial que estava à paisana na calçada. Após a troca de tiros, o criminoso foge correndo e o veículo onde ele estava deixa o local.



Na ocasião, o idoso, que estava em um carro em frente ao trabalho da esposa, foi atingido e socorrido pelos policiais para uma unidade de saúde não divulgada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Durante a ação, um homem de 35 anos foi preso em flagrante. Além disso, uma arma de fogo foi apreendida. De acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), o suspeito passou por audiência de custódia e teve o flagrante convertido em prisão preventiva.



O preso foi encaminhado ao Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil, localizado no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

