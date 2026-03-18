Espinheiro: homem descumpre medida protetiva e invade condomínio de ex-companheira armado
Caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (18), na Rua Santa Elias
Um homem descumpriu medida protetiva e invadiu o condomínio da ex-companheira no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife.
O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (18), na Rua Santa Elias. O suspeito, cujo nome não foi divulgado, estava armado e fugiu.
A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que a ocorrência de violência doméstica foi registrada pelo 13º BPM e contou com apoio do 11º BPM.
"A PMPE localizou o veículo utilizado e apreendeu uma arma de fogo. As diligências seguem em busca do suspeito", ressaltou a corporação.
Ainda de acordo com a PMPE, a vítima, que estava no imóvel, foi retirada em segurança e conduzida à Delegacia de Polícia da Mulher.
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Já a Polícia Civil de Pernambuco destacou que está investigando a ocorrência contra uma mulher de 39 anos no bairro do Espinheiro.
"As investigações foram iniciadas de imediato e seguem em andamento", afirmou a corporação.
O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) também foi acionado para a ocorrência, enviou uma viatura de salvamento, mas não houve a necessidade de intervenção direta e não registrou feridos.