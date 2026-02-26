A- A+

Zona Norte Espinheiro: idoso é atingido por disparo de arma de fogo durante abordagem da PC a grupo criminoso Um homem de 35 anos foi preso em flagrante e uma arma de fogo, apreendida

Um idoso de 60 anos foi atingido por disparo de arma de fogo durante uma ocorrência no bairro do Espinheiro, na Zona Norte, no fim da tarde dessa quarta-feira (25).

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), durante diligências, policiais civis realizaram abordagem a um grupo criminoso que atuava na localidade e foram recebidos por disparos de arma de fogo.

Na ocasião, um homem de 60 anos, cujo nome não foi divulgado, foi atingido e socorrido pelos policiais para uma unidade de saúde não divulgada. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima e nem em qual situação o idoso foi ferido.

Durante a ação, um homem de 35 anos foi preso em flagrante, e uma arma de fogo, apreendida.

"Todos os fatos estão sendo apurados e as investigações seguem sob responsabilidade da 2ª Delegacia de Polícia de Homicídios. Outras informações não podem ser divulgadas neste momento para não comprometer o andamento das investigações", afirmou a PCPE.

Conforme nota da Polícia Civil de Pernambuco:

"A Polícia Civil de Pernambuco informa que está investigando ocorrência registrada no dia 25/02, no bairro do Espinheiro.

Durante diligências, policiais civis realizaram abordagem a um grupo criminoso que atuava na localidade, ocasião em que foram recebidos por disparos de arma de fogo. Na ação, um homem de 60 anos foi atingido e imediatamente socorrido pelos policiais. Um homem de 35 anos foi preso em flagrante e uma arma de fogo apreendida.

Todos os fatos estão sendo apurados e as investigações seguem sob responsabilidade da 2ª Delegacia de Polícia de Homicídios (2ª DPH/DHPP).

Outras informações não podem ser divulgadas neste momento para não comprometer o andamento das investigações".

