Zona Norte

Espinheiro: idoso é atingido por disparo de arma de fogo durante abordagem da PC a grupo criminoso

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante e uma arma de fogo, apreendida

Caso aconteceu no fim da tarde dessa quarta-feira (25), no bairro do EspinheiroCaso aconteceu no fim da tarde dessa quarta-feira (25), no bairro do Espinheiro - Foto: Google Street View/Reprodução

Um idoso de 60 anos foi atingido por disparo de arma de fogo durante uma ocorrência no bairro do Espinheiro, na Zona Norte, no fim da tarde dessa quarta-feira (25).

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), durante diligências, policiais civis realizaram abordagem a um grupo criminoso que atuava na localidade e foram recebidos por disparos de arma de fogo.

Na ocasião, um homem de 60 anos, cujo nome não foi divulgado, foi atingido e socorrido pelos policiais para uma unidade de saúde não divulgada. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima e nem em qual situação o idoso foi ferido.

Durante a ação, um homem de 35 anos foi preso em flagrante, e uma arma de fogo, apreendida.

"Todos os fatos estão sendo apurados e as investigações seguem sob responsabilidade da 2ª Delegacia de Polícia de Homicídios. Outras informações não podem ser divulgadas neste momento para não comprometer o andamento das investigações", afirmou a PCPE.

Confira nota da Polícia Civil de Pernambuco na íntegra:
"A Polícia Civil de Pernambuco informa que está investigando ocorrência registrada no dia 25/02, no bairro do Espinheiro.

Durante diligências, policiais civis realizaram abordagem a um grupo criminoso que atuava na localidade, ocasião em que foram recebidos por disparos de arma de fogo. Na ação, um homem de 60 anos foi atingido e imediatamente socorrido pelos policiais. Um homem de 35 anos foi preso em flagrante e uma arma de fogo apreendida.

Todos os fatos estão sendo apurados e as investigações seguem sob responsabilidade da 2ª Delegacia de Polícia de Homicídios (2ª DPH/DHPP).

Outras informações não podem ser divulgadas neste momento para não comprometer o andamento das investigações".

