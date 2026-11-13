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Espionagem Espiões e chips: a teia empresarial da suposta amante de Jensen Huang Ligada à suposta espiã chinesa que derrubou o CEO da Nvidia, a Megaspeed movimentou bilhões antes de desaparecer

O grupo Megaspeed, sediado em Singapura, comercializava chips de inteligência artificial no valor de bilhões de dólares, mas seu escritório estava vazio quando a AFP o visitou. Sua equipe havia desaparecido muito antes de surgirem as acusações de espionagem.

A empresa teve como executiva Alice Huang, apontada esta semana como suposta espiã chinesa e amante do cofundador da Nvidia, Jensen Huang, com quem não possui nenhum parentesco.

O escândalo custou o cargo ao CEO da gigante de tecnologia, líder mundial na fabricação de chips necessários para o desenvolvimento de IA, e alimentou suspeitas de que a China poderia ter obtido informações cruciais sobre esses componentes.

Os detalhes sobre a vida de Alice Huang são imprecisos. É quase impossível determinar onde ela mora, onde trabalha ou quando nasceu.

No entanto, sua influência se estende desde o escritório sem destaque em Singapura até imponentes centros de dados no Sudeste Asiático, passando pelas sofisticadas salas de reunião do Vale do Silício.

No centro do escândalo de suposta espionagem, negado categoricamente pela China, está a ligação de Alice Huang com a Megaspeed.

A empresa apresenta-se como uma companhia inserida na onda da revolução da IA, que utiliza chips de silício avançados da Nvidia para impulsionar a computação de alto desempenho em enormes centros de dados.

No entanto, ela também é alvo de investigação por uma atividade mais obscura: o uso de seus centros de dados no Sudeste Asiático para contornar as restrições impostas pelos Estados Unidos e fazer com que os chips mais avançados da Nvidia cheguem à China.

A empresa afirmou que está apurando se cumpriu os controles de exportação referentes a essas unidades.

Em seu escritório, no centro do distrito financeiro de Singapura, não se viam funcionários atrás das portas de vidro fechadas. Moradores da região relataram à AFP que não viam ninguém no local há meses.

Também não havia funcionários nos escritórios de sua subsidiária, a Speedmatrix, localizada em um bairro recém-desenvolvido em Johor, região da Malásia separada de Singapura por um estreito que leva o mesmo nome.

A polícia de Singapura abriu uma investigação em fevereiro de 2025 sobre a Megaspeed e várias outras empresas suspeitas de burlar ou infringir os controles de exportação.

Como parte do caso, Alice Huang foi interrogada.

Embora não tenham sido apresentadas acusações contra ela, sua entrada na cidade-Estado foi proibida em fevereiro de 2026, por ter fornecido informações imprecisas a fim de "minimizar seu papel na Megaspeed", informou o Ministério do Interior.

Crescimento explosivo

Registros corporativos indicam que Huang esteve diretamente envolvida na criação da Megaspeed.

No início de 2023, uma empresa ligada a ela adquiriu a subsidiária em Singapura da desenvolvedora chinesa de videogames 7Road International.

Quase imediatamente, a empresa passou a se chamar Megaspeed International, segundo esses registros, nos quais Huang aparece como diretora entre março e novembro de 2023.

A sorte da empresa mudou completamente com a chegada dela. De uma desenvolvedora de videogames pouco conhecida, tornou-se uma das maiores compradoras de chips da Nvidia na Ásia.

Em um período de 12 meses, a receita da Megaspeed saltou de zero para quase 300 milhões de dólares americanos (R$ 1,68 bilhão), de acordo com as demonstrações financeiras da empresa apresentadas em 2024.

Nesse mesmo período, o valor dos ativos da Megaspeed disparou de 32 milhões (R$ 179,6 milhões) para quase 3 bilhões de dólares (R$ 16,8 bilhões).

Um único chip de computação avançada da Nvidia pode custar dezenas de milhares de dólares. Ao longo de dois anos, a Megaspeed negociou semicondutores dessa empresa em um montante superior a 4 bilhões de dólares (R$ 22,4 bilhões).

Um rastro financeiro que passa por Singapura, Malásia e Ilhas Cayman sugere que os negócios da Megaspeed poderiam estar conectados à gigante tecnológica chinesa Alibaba.

Uma subsidiária da Megaspeed na Malásia firmou um acordo em 2024 pelo qual ofereceu ativos à Apex Enterprise Solutions, em Singapura, como garantia para o caso de descumprimento de obrigações contratuais.

A Apex está vinculada, por meio de uma empresa matriz, ao Alibaba Group Holding Ltd, uma companhia registrada nas Ilhas Cayman, conforme indicam dados corporativos de Singapura.

Naquela época, Huang já não constava mais como diretora da Megaspeed. No entanto, segundo as autoridades de Singapura, ela continuava sendo uma das "principais responsáveis".

A matriz final da Megaspeed é uma empresa de Singapura chamada Swiftdata. O diretor de ambas as entidades é Tan Yong Pong, que anteriormente dirigiu empresas de impressão e design gráfico.

A AFP visitou o endereço registrado de Tan, no leste de Singapura. Ninguém atendeu, exceto pelos cães que latiam atrás da porta.

"Eles são amigáveis. De vez em quando, encontro a senhora no hall do elevador quando ela está passeando com o cachorro", contou uma vizinha à AFP. "Mas não os vemos há meses."

Interrogada e sem passaporte

Em junho de 2025, investigadores americanos compareceram à Megaspeed para uma "verificação posterior" ao envio de mercadorias, ocasião em que Huang esteve presente, segundo o Ministério do Interior de Singapura.

Naquele mesmo dia, a empresária foi interrogada pela polícia de Singapura, que confiscou seu passaporte.

Àquela altura, ela e o chefe da Nvidia, Jensen Huang, já haviam sido vistos juntos em público.

Em uma de suas primeiras aparições conjuntas, foram vistos em uma festa após o encerramento da feira Computex, em Taiwan, no início de 2024.

Trump foi informado sobre as suspeitas de seus serviços de inteligência muito antes de o escândalo vir a público, mas não tomou as devidas providências.

No domingo, ele declarou que não se arrependia disso. "É um sujeito honrado. Acredito que ele provavelmente tenha uma explicação para isso", afirmou, referindo-se a Jensen Huang.

Contudo, o escândalo despertou preocupações relacionadas à segurança nacional.

Em meio à disputa entre Pequim e Washington pela liderança em inteligência artificial, o acesso aos produtos de ponta da Nvidia representa uma vantagem crucial.

Estima-se que esta empresa controle 90% do mercado de chips usados para treinar e executar modelos de IA. Em 2022, os Estados Unidos restringiram as exportações para a China.

Nos últimos anos, Huang destacou-se como o empresário do setor de tecnologia que mais pressionou Trump a suspender essas restrições.

De qualquer forma, multiplicam-se os indícios de que essas normas foram contornadas em muitas ocasiões.

Uma universidade chinesa, vinculada ao aparato de defesa do país, conseguiu comprar chips avançados da Nvidia, segundo registros de aquisição de setembro e outubro.

Em Singapura, continuam as investigações sobre as exportações da Megaspeed.

E a vizinha Malásia anunciou, nesta sexta-feira (13), que está investigando sua filial, a Speedmatrix, para determinar se os chips importados para o país foram exportados para outras jurisdições.

A própria Megaspeed afirmou ter contratado um escritório de advocacia americano para analisar se as normas estavam sendo cumpridas.

"A Megaspeed leva muito a sério suas obrigações de conformidade com a legislação americana em matéria de controle de exportações", declarou a empresa em um comunicado.

Teia empresarial

Alice Huang está no centro de uma teia corporativa, conectada a uma infinidade de empresas de fachada, firmas de investimento e grandes empresas de tecnologia chinesas.

Registros corporativos apresentados em Hong Kong a apontam como diretora da Nanjing Lingxing Technology, que opera a popular plataforma de transporte privado T3 na China.

Entre os investidores dessa empresa estão o Alibaba e a Tencent, assim como fabricantes de automóveis com apoio estatal, como a China FAW e o Dongfeng Motor Group.

Um currículo corporativo, publicado por uma empresa de investimento chinesa, detalha a rápida ascensão de Huang no setor de banco de investimento na Ásia.

Segundo esse currículo, ela ocupou um cargo de direção no HSBC por volta de 2012, antes de passar pela CITIC Securities e pela Shanghai Hexi Investment.

Documentos empresariais de Singapura a descrevem como cidadã chinesa com passaporte de Hong Kong.

Ela nasceu na província de Hunan, no interior da China, mas se mudou para estudar comunicação em Hong Kong, informou o veículo HK01.

Um repórter da CCTV escreveu no Weibo que trabalhou com Huang na emissora estatal chinesa, mas, posteriormente, apagou a publicação.

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