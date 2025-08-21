A- A+

CONTEÚDO DE MARCA Esportes da Sorte Celebra a Cultura Nordestina no São João de Pernambuco Promovendo experiências imersivas que celebram o folclore, a música e a gastronomia nordestina

Darwin Filho: liderança que conecta marcas e tradições

Darwin Henrique da Silva Filho, mais conhecido como Darwin Filho, é um empresário visionário que alia estratégia empresarial, impacto social e valorização cultural.

À frente do Grupo Esportes da Sorte, ele mantém um compromisso constante com projetos que preservam tradições e fortalecem a identidade cultural brasileira.

No São João de Pernambuco, Darwin Filho reafirmou essa missão, patrocinando e promovendo experiências imersivas que celebram o folclore, a música e a gastronomia nordestina.

Presença marcante em nove grandes festas juninas

Durante o mês de junho, a Esportes da Sorte esteve presente como patrocinadora oficial em nove grandes festas juninas de Pernambuco, incluindo:

Recife

Arcoverde

Santa Cruz do Capibaribe

Gravatá

Carpina

Araripina

Vitória de Santo Antão

Toritama

Impacto: mais de 2,5 milhões de pessoas participaram e foram impactadas pelas ações da marca.

Essas ativações reforçam a conexão genuína com as comunidades, oferecendo experiências que unem tradição e modernidade.



Experiências que resgatam memórias afetivas

Um dos destaques foi a Vila Junina Esportes da Sorte, espaço temático que combinou:

Brincadeiras típicas: Pescaria da Sorte, Barraca do Beijo, Argola da Sorte;

Pescaria da Sorte, Barraca do Beijo, Argola da Sorte; Cenários instagramáveis: Igrejinha, Sala de Reboco e Sanfona Gigante;

Igrejinha, Sala de Reboco e Sanfona Gigante; Música ao vivo: trios pé-de-serra itinerantes animando os arraiais;

trios pé-de-serra itinerantes animando os arraiais; Brindes personalizados: chapéus de cangaceiro, lenços de pescoço e copos temáticos.

Essas iniciativas resgataram tradições nordestinas e fortaleceram o vínculo emocional com o público.



Conexão com a comunidade e impacto econômico

Para Darwin Filho, investir no São João vai além do patrocínio: é movimentar a economia local e criar oportunidades.

Dado relevante: segundo o Ministério do Turismo, as festas juninas geraram R$ 2 bilhões na economia brasileira em 2024.

A Esportes da Sorte contribuiu diretamente para esse resultado ao apoiar artistas, comerciantes e prestadores de serviço.

Essa visão reforça o modelo de gestão com retorno social, que vai muito além da simples exposição da marca.



Um calendário cultural que valoriza o Nordeste

O São João de Pernambuco faz parte de um planejamento cultural robusto que, em 2024, incluiu:

32 eventos em 27 cidades do Nordeste e Sudeste;

do Nordeste e Sudeste; Forrozão do Galo (Recife) — mais de 30 mil pessoas por noite;

(Recife) — mais de 30 mil pessoas por noite; Namoradrilha (Campina Grande) — celebração especial de 12 de junho com casais e forrozeiros.

Essa agenda estratégica mantém a marca próxima do público durante todo o ano, reforçando sua identidade nordestina e nacional.

Amplificação nas redes e nas ruas

Para expandir o alcance das festas, a Esportes da Sorte realizou uma cobertura integrada:

20 influenciadores transmitindo conteúdos em tempo real;

transmitindo conteúdos em tempo real; Presença em TV aberta, rádios e portais regionais;

Outdoors e mídia em rodovias estratégicas;

Campanhas digitais em vídeo e display durante todo o mês.

Resultado: a celebração da cultura nordestina chegou a milhões de pessoas, mesmo além dos que estiveram presencialmente nos eventos.







