Justiça Esportes da Sorte se pronuncia sobre anulação de decisões judiciais da Operação Integration Justiça Federal indicou que a Justiça Estadual não tinha competência para deliberar sobre parte do processo

O Grupo Esportes da Sorte se pronunciou após a Justiça Federal em Pernambuco anular decisões judiciais relacionadas à Operação Integration, inquérito da Polícia Civil que investigou um suposto esquema de lavagem de dinheiro proveniente de jogos de azar. Na decisão, publicada pelo juiz Cesar Arthur Cavalcanti de Carvalho, da 13ª Vara Federal, foi declarada a incompetência da Justiça estadual para julgar as partes do processo relacionadas a "crimes de natureza federal", como lavagem de dinheiro.

Em nota, a empresa do ramo de apostas esportivas online indicou que seus integrantes "sempre confiaram na Justiça e no regular funcionamento das instituições" e que a decisão reconheceu a "condução temerária das autoridades estaduais responsáveis pelas investigações desde o início",

O Esportes da Sorte ressaltou que colaborou com as autoridades "de forma transparente e responsável, certos de que a apuração dos fatos deve ocorrer dentro dos parâmetros legais e constitucionais, sem atalhos ou violações de direitos fundamentais".

"A decisão da Justiça Federal evidencia os excessos e as violações de direitos cometidos na investigação originalmente conduzida por autoridades parciais e demonstra que a observância da Constituição e do devido processo legal não é mera formalidade, mas requisito essencial para que a Justiça seja efetivamente realizada", concluiu.

No entendimento do magistrado, os atos praticados no âmbito estadual estavam viciados em sua origem, diante do enquadramento dos fatos investigados em delitos cuja análise compete à Justiça Federal, como crimes contra o sistema financeiro nacional.

A condução do caso pela esfera estadual teria, de acordo com o juiz, comprometido a validade das decisões judiciais relacionadas à operação, o que motivou a anulação dos atos praticados.

