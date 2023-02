Esposa de homem mordido por tubarão em Olinda detalha nova rotina e cita saudade dos filhos

A- A+

Esposa de André Sthwart Luiz Gomes da Silva, mordido por um tubarão em Olinda na última segunda-feira (20), Munick Rafaela Castro conversou com a reportagem da Folha de Pernambuco e trouxe detalhes de como está a vida da família uma semana após o acontecimento, citando a saudade dos filhos e o revezamento na hora da troca de visitas. A mulher também disse que o local do incidente é “esquecido” pelos órgãos públicos.



André Luiz tem 32 anos, trabalha como montador de andaime e surfava na praia dos Milagres, em Olinda, quando foi surpreendido com uma mordida de tubarão na perna esquerda. A prática do surf na área é proibida desde o ano de 1999.



Quando aconteceu o incidente, ele foi retirado do mar por pessoas que estavam no local e socorrido na sequência pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que deu encaminhamento ao Hospital da Restauração, onde o homem passou por uma cirurgia de cinco horas de duração. De acordo com o último boletim divulgado pela unidade de saúde, “o paciente continua internado, com quadro de saúde estável, na enfermaria de cirurgia vascular”.



André Luiz segue sem previsão de alta hospitalar. E Munick se une ao cenário. “Confesso que se eu pudesse só sairia daqui na alta dele”, disse a esposa, que vem revezando os horários para visitação com os sogros e as irmãs de André Luiz.



A notícia de que não será preciso amputar o membro afetado pela mordida foi comemorada pela família, que segue esperançosa. “Agradecemos a Deus por tudo. A vida do meu esposo é um milagre e a nossa fé está inabalável, com certeza”, garantiu.



Parte dessa esperança vem dos cinco filhos do casal, que têm entre três e 12 anos. “Os meninos ligam todos os dias, e eu estou tentando conciliar entre ele aqui e as crianças, até porque elas já estão sentindo a falta do pai e não posso me ausentar tanto deles”, disse emocionada.



Área proibida



Munick Rafaela revelou que a família costumava frequentar a praia dos Milagres, em Olinda, e que surfar por lá não era uma novidade para o esposo, apesar da área ser proibida para a prática. Sobre isso, ela classificou o local como “esquecido” pelos órgãos públicos.



“Ele surfa ali há mais ou menos cinco ou seis anos e a nossa família inteira frequentava a praia naquela região. Não existe nenhuma informação ali, e se fosse realmente proibida, não teriam moradias nem estaria tendo 'paredões' até mesmo na época da pandemia da Covid-19. Todo mundo confiava até acontecer. Na verdade, não é proibida, é esquecida”, disse Munick.



Incidentes em números



Com o caso de André Luiz, Pernambuco alcançou a marca dos 75 incidentes envolvendo tubarão desde 1992. Desse total, 10 aconteceram na Ilha de Fernando de Noronha.





