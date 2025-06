A- A+

RIO DE JANEIRO Esposa de MC Poze é intimada pela Polícia Civil após acusar agentes de sumirem com joias em operação Policia diz que a busca na casa do casal foi filmada e revela que a influencer poderá responder pelos crimes de calúnia e difamação

A influenciadora Viviane Noronha, esposa de MC Poze do Rodo, foi intimada na tarde desta quinta-feira a prestar depoimento após acusar a Polícia Civil de ter sumido com as joias do funkeiro durante uma operação de busca e apreensão na casa do casal, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Poze, que deixou o presídio de Bangu 3 na última terça-feira, reagiu à intimação nas redes sociais: “Sai do nosso pé”, disse em um story, enquanto mostrava o documento deixado pelos agentes. O cantor é investigado por apologia ao tráfico e associação criminosa.

As acusações foram feitas no último domingo pela própria Viviane Noronha em seu perfil no Instagram, onde afirmou que agentes teriam invadido a residência de forma desrespeitosa e desaparecido com pertences do funkeiro. A influenciadora também reclamou da abordagem policial, alegando abuso durante a ação.

Segundo o delegado Moyses Santana, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), toda a operação foi documentada em vídeo, incluindo a apreensão das joias mencionadas por Viviane. Ele afirmou que a influenciadora acompanhou toda a ação e, mesmo assim, fez acusações graves nas redes sociais.

— Ela foi intimada para explicar as acusações de roubo das joias apreendidas, já que a apreensão foi toda filmada, documentada e acompanhada por ela — disse o delegado.

Segundo ele, a esposa do funkeiro poderá responder pelos crimes de calúnia e difamação, caso fique comprovado que as denúncias feitas publicamente são falsas.

Segundo Viviane, que tem pelo menos 3 milhões de seguidores no Instagram, os policiais teriam falado que a operação estava encerrada no momento que encontraram uma bolsa sua, vermelha, da marca de luxo Carolina Herrera.

— Por que acabou a operação? Eu queria entender. Achou o ouro acabou a operação? Estranho né. E queria entender porque que os ouros que sumiu (sic) do Marlon não apareceu. Por que vocês não falam que o ouro não apareceu? Quero saber por que não apareceu — acusou Viviane, que citou sumiço de um bracelete e de uma corrente.

Além disso, ela disse que o dinheiro que os agentes apreenderam na casa não foi colocado junto às joias para a foto oficial do material apreendido.

A investigação é um desdobramento das ações que miram o próprio MC Poze, investigado por apologia ao tráfico e associação com o Comando Vermelho (CV).

