A- A+

RIO DE JANEIRO Esposa de MC Poze reclama da atuação da polícia e diz que operação tem relação com soltura do cantor Viviane é suspeita por se beneficiar da lavagem de mais de R$ 250 milhões do CV

Viviane Noronha, esposa do cantor MC Poze, criticou a atuação da Polícia Civil em uma publicação feita no perfil do artista no Instagram. Alvo de uma operação nesta segunda-feira, ela relatou que teve a casa violada e afirmou que foi tratada como “bandida”, assim como seus familiares e amigos.



Segundo Viviane, a operação desta segunda-feira estaria ligada à decisão judicial que concedeu liberdade ao funkeiro.



A Polícia Civil informou que Viviane é investigada por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas comandado pelo Comando Vermelho. O inquérito, desmembrado da investigação que levou à prisão de MC Poze, mira o papel de Viviane e de sua empresa como beneficiárias diretas de recursos ligados à facção criminosa.

Segundo a investigação, Viviane Noronha e sua empresa figuram como beneficiárias diretas de recursos oriundos do CV, recebidos por meio de laranjas com o objetivo de ocultar a origem ilícita do dinheiro. As análises financeiras apontam que valores provenientes do tráfico de drogas e de operadores da lavagem de capitais da facção foram direcionados para contas bancárias ligadas à influenciadora.

De acordo com a corporação, os valores são oriundos do tráfico de drogas e da aquisição de armamentos de uso restrito. A ação inclui ainda ordens de bloqueio e indisponibilidade de bens e valores de 35 contas bancárias. O esquema criminoso utilizava pessoas físicas e jurídicas para dissimular a origem ilícita dos valores, promovendo o reinvestimento em fuzis, cocaína e na consolidação do poder territorial da facção em diversas comunidades.

Entre os investigados estão a influencer Viviane Noronha, esposa de Marlon Brandon Coelho Couto da Silva, o MC Poze do Rodo, e um homem com histórico identificado como relevante no sistema financeiro informal ligado à facção e procurado pelo FBI por suspeita de atuar como operador de valores para a Al-Qaeda, conforme dados de cooperação internacional.

A polícia explica que Viviane Noronha e sua empresa, a qual ainda não foi revelada, figuram como beneficiárias diretas de recursos oriundos do CV, recebidos por meio de laranjas para ocultar a origem ilícita do dinheiro. As análises financeiras apontam que valores provenientes do tráfico de drogas e de operadores da lavagem de capitais da facção foram direcionados para contas bancárias ligadas à influenciadora, que, ainda conforme a Polícia Civil, passou a ser um dos focos centrais do inquérito.

Enquanto isso, a defesa da influenciadora afirma não haver envolvimento de Viviane com quaisquer atividades criminosas.

— Não há nenhum envolvimento de Viviane com quaisquer atividades criminosas. Tomaremos conhecimento dos autos e ao fim da investigação é certo que qualquer ilação contra a mesma será devidamente arquivada — explicou Fernando Henrique, advogado de Viviane Noronha.

Investigada por calúnia e rifas ilegais

Na última semana, após publicar vídeos acusando a Polícia Civil do Rio de “sumir” com joias de Poze durante a operação que prendeu o cantor por apologia ao crime, envolvimento com o tráfico, passou a ser investigada por calúnia pela Polícia Civil do Rio.

No vídeo, gravado após a ação que levou Poze para Bangu 3, Viviane relata que foi acordada com lanterna na cara enquanto dormia com a filha, impedida de trocar de roupa e de pegar a criança no colo.



Viviane não nega — e, de certa forma, exibe — o estilo de vida luxuoso do casal: viagens internacionais, carros importados, roupas de grife e joias milionárias são presença constante em seus stories. A ostentação, inclusive, já colocou Vivi no radar da polícia antes.

Em 2023, foi alvo da Operação Rifa Limpa, que investigava sorteios ilegais promovidos por influenciadores. Na época, teve a casa vasculhada e carros de luxo, joias e eletrônicos apreendidos. O inquérito indicou que os sorteios, supostamente baseados na Loteria Federal, eram manipulados por um aplicativo fraudado. Embora não tenha sido presa, Vivi tornou-se oficialmente investigada.

Veja também