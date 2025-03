Esposa de Ortega é nomeada chefe suprema das Forças Armadas na Nicarágua

A- A+

Copresidente da Nicarágua ao lado do ditador Daniel Ortega, a primeira-dama Rosario Murillo foi nomeada chefe suprema das Forças Armadas na terça-feira. A decisão veio após uma reforma das leis militares aprovada em caráter de urgência pelo Congresso, controlado pelo regime.

Com a medida, Murillo passa a ter o mesmo poder de comando sobre as Forças Armadas que o marido. A medida fortalece ainda mais o domínio do casal sobre o país, onde já controlam todos os poderes do Estado e mantêm um rígido aparato policial contra opositores.

A reforma militar permite a Presidência possa organizar a defesa nacional e ordenar operações militares caso considere que a soberania do país esteja ameaçada. Além disso, Ortega e Murillo poderão escolher não apenas o chefe do Exército, mas também seus comandantes mais próximos. A reforma ainda autoriza a atuação dos militares na Polícia Nacional, órgão amplamente denunciado por violações de direitos humanos e repressão contra dissidentes.

Murillo já havia elevado seu status de vice para copresidente após uma reforma constitucional em novembro passado. Agora, consolida seu poder como principal herdeira política de Ortega. Caso o marido deixe o cargo, ela assumirá o controle total do governo.

Conhecida por seu estilo autoritário, Murillo centraliza diversas decisões do Executivo, controla ministérios e prefeituras e decide nomeações e demissões de funcionários públicos. Sua influência foi decisiva na repressão de protestos contra o governo em 2018, quando mais de 360 pessoas foram mortas, segundo a as Nações Unidas e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH).

Organismos internacionais investigam a responsabilidade do regime em crimes contra a Humanidade. Embora o Exército negue envolvimento na repressão política, seu chefe, o general Julio César Avilés, já foi sancionado pelos Estados Unidos por permitir tais ações.

Veja também