A- A+

Acidente Esposa de vítima em acidente com 15 veículos na BR-408 diz que encarou "cenário de filme de terror" Quatro homens foram levados em estado grave ao Hospital da Restauração, no Recife

Entre as vítimas do grave acidente protagonizado por 15 veículos no sentido Recife da BR-408, nesta terça-feira (25), nas proximidades da Arena de Pernambuco, está Fábio Pimentel Monteiro, de 38 anos, esposo de Marta Aureliano de Lima.

A mulher recebeu uma ligação de um desconhecido avisando que ele estaria machucado. No momento em que foi atingido, o homem ajudava no resgate de outras pessoas. Ao todo, 13 pessoas ficaram feridas, segundo levantamento feito pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE).

Na própria chamada, Marta foi avisada de que o deslocamento até seu marido não seria fácil, por conta dos desdobramentos do acidente, que chegou à extensão de quatro quilômetros de engarrafamento.

“Eu estava em casa e alguém me ligou do celular dele dizendo o que tinha acontecido. Moro próximo da Arena (de Pernambuco) e pediram para eu ir de moto, porque de carro eu não iria conseguir chegar”, relembrou.

Segundo informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o primeiro engavetamento aconteceu com nove veículos, entre dois caminhões, um HR (caminhão de pequeno porte), três carros, uma caminhonete e duas motos. Desse total, seis veículos pegaram fogo: um caminhão, um HR, três carros e uma moto.

Um segundo engavetamento aconteceu na sequência, mas com seis veículos, sendo dois caminhões, um HR e três carros.

Um Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT) será elaborado pela PRF. A previsão é de que ele seja finalizado em até 10 dias.

Marta detalhou o que encontrou enquanto buscava pelo marido. Naquele instante, o volume de ocorrências a atrapalhou. “Eu vi um cenário de filme de terror. Cheguei primeiro em um acidente que achei que era o dele, mas não. O que ele estava era no acidente em que os carros pegaram fogo. Foram dois carros que bateram e capotaram, e ele vinha no caminhão dirigindo atrás e parou para ajudar”, disse, antes de salientar que outras pessoas conseguiram ser resgatadas por ele.

Caminhão que carregava tijolos esteve em engavetamento na BR-408, em São Lourenço da Mata (Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco)

“Ele conseguiu tirar o pessoal de dentro do carro, mas quando ele tava ajudando, veio esse outro caminhão desgovernado e saiu arrastando todo mundo e batendo nos outros carros”, afirmou. Segundo ela, não havia ninguém próximo às ferragens quando o fogo começou. O caminhão em que Fábio Pimentel Monteiro estava foi totalmente destruído.

Mais grave entre as vítimas, o motorista foi retirado do local por meio de um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atuou em parceria com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No Hospital da Restauração, ele foi operado na região do abdômen. Um procedimento na perna também está previsto.

Helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionado durante ocorrência desta terça-feira (25) (Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco)

Outra vítima

Assim como Fábio, Denis Manoel da Silva, de 35 anos, estava num caminhão e também se feriu na BR-408 e precisou ser socorrido no Hospital da Restauração. O sobrinho dele, Valdemir Francisco de Oliveira, de 26 anos, contou como recebeu a notícia de que o tio estava entre os acidentados.

“Eu estava em casa quando recebi a notícia. Peguei informações com um rapaz que viu o acidente. Depois, recebemos as informações de que ele veio para o hospital e que deve estar grave e pode ter perdido a perna”, afirmou, antes de reforçar a falta de informações oficiais às famílias das vítimas.

“Demos o nome dele e a única coisa que falam no hospital é que ele está no trauma. Não falam se o caso é grave ou leve. Não falam nada. Só recebemos o que segundos passam”, lamentou.

Oliveira ainda exaltou a proporção do acidente. “Uma Toro capotou e aí veio um caminhão atrás, tentando ajudar. Encostaram o carro e tentaram ajudar, só que foi numa área onde para frear é complicado. A 1620 (caminhão Mercedes-Benz) vermelha que veio primeiro, tentou (frear) e não conseguiu. Ela arrastou o primeiro carro, foi onde complicou tudo e deixou tudo mais engarrafado”, descreveu.

Liberação da via

Via sentido Recife foi liberada por equipes da PRF por volta das 17h30 (Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco)

Interditada por aproximadamente 5h30, o sentido Recife da via teve sua liberação confirmada pouco depois das 17h30 desta terça, após uma retroescavadeira remover tijolos que veículos envolvidos no acidente transportavam, além das carcaças dos veículos. Também aconteceu uma varrição através da equipe de limpeza do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).



Abaixo, confira o estado clínico de todas as vítimas por unidade de saúde

Fachada do Hospital da Restauração, na área central do Recife, nesta terça-feira (25) (Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco)

Hospital da Restauração (HR)

Além de Fábio Pimentel Monteiro, de 38 anos, e Denis Manoel da Silva, de 35, outros dois homens também foram encaminhados ao HR. Todos chegaram em estado grave. Fábio e um outro de 37 anos, de nome não divulgado, passaram por cirurgias e permanecem internados em estado grave. Denis Manoel foi levado ao bloco cirúrgico no início da noite desta terça-feira. Já o quarto homem, de 26 anos e identidade preservada, tem estado clínico estável e está realizando exames.



Hospital Getúlio Vargas (HGV)

Dois homens e uma mulher, vítimas de um dos engavetamentos, foram atendidos e realizaram exames. Até o fechamento desta matéria, o trio apresentava estado de saúde estável no setor da emergência da unidade. Nomes e idades não foram divulgados.



Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Lourenço da Mata

Recebeu cinco pessoas, sendo três homens e duas mulheres. Três pessoas receberam alta e duas seguem em observação. Até o fechamento desta matéria, a possível transferência da dupla estava em análise. Nomes e idades não foram revelados, nem o gênero das pessoas que receberam alta.



Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Caxangá

Homem, cujo nome e idade não foram revelados, deu entrada na unidade e já recebeu alta médica.



Veja também

Rio de Janeiro "Espero que a justiça seja feita", diz passista que perdeu braço ao se internar para operar mioma