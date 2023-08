A- A+

Porto do Recife Esquadra japonesa visita o Porto do Recife a partir desta terça-feira (22) Marinha do Brasil e Força Marítima de Autodefesa do Japão realizam atividades em conjunto; não haverá visitação pública às embarcações

Depois da visitação aberta ao maior navio de guerra da América Latina, o Porto do Recife recebe a esquadra de treinamento da Força Marítima de Autodefesa do Japão desta terça-feira (22) até a quinta-feira (24).

As embarcações não estarão abertas ao público no Porto do Recife, mas outras atividades vão acontecer na capital pernambucana. Confira:

22/08 (Terça-feira)

(16h às 17h30)

Shopping Rio Mar (Piso L-3)

*Apresentação das Bandas da Marinha do Brasil e da Esquadra Marítima do Japão. Participação especial do Grupo de Tambores “Ren Taiko Recife”.

(18h às 20h)

Academia Nagai: Rua Capitão Zuzinha, 605 – Boa Viagem

*Intercâmbio de Arte Marcial – Judô.

23/08 (Quarta-feira)

(09h às 10h)

Praça do Arsenal

*Cerimônia de Aposição Floral ao Busto do Almirante

Tamandaré.

Desde 25 de maio deste ano, a Esquadra japonesa está realizando uma navegação transoceânica de instrução, com o objetivo de formar os futuros oficiais por meio de adestramentos no mar, bem como para cultivar e promover a amizade entre os países visitados.

A navegação vai passar por oito países: Estados Unidos, Canadá, México, Peru, Chile, Argentina, Brasil e Colômbia.

Antes de chegar ao Recife, a esquadra japonesa passou pelo Rio de Janeiro.

