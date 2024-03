A- A+

ANIVERSÁRIO DO RECIFE Esquadrilha da Fumaça celebra aniversário do Recife com apresentação no Marco Zero Demonstração será no domingo (10). Capital pernambucana completa 487 anos na terça-feira (12)

O Marco Zero do Recife recebe, no próximo domingo (10), apresentação da Esquadrilha da Fumaça. O espetáculo está marcado para começar às 16h.

A apresentação marca as comemorações do aniversário de 487 anos da capital pernambucana, celebrado na próxima terça-feira (12).

A última vez que houve demonstração da Esquadrilha da Fumaça no Recife foi em setembro de 2022, em celebração aos 200 anos da Independência do Brasil.

Outras apresentações da Esquadrilha da Fumaça estão marcadas para cidades de Pernambuco nos próximos dias. Na sexta-feira (8), será a vez de Afrânio, no Agreste; no sábado (9), a demonstração chega a Serra Talhada, no Sertão; e, no sábado (16), em Caruaru, no Agreste.

Confira o cronograma de apresentações no Estado

- Afrânio (PE) – 08/03, 16h, na Prefeitura

- Serra Talhada (PE) – 09/03, 16h, Parque dos Ipês Padre Afonso Carvalho

- Recife (PE) – 10/03, 16h, Marco Zero

- Caruaru (PE) – 15/03, 16h, Aeroporto Oscar Laranjeira

