Esquadrilha da Fumaça faz apresentação no Marco Zero do Recife

Na tarde deste domingo (10), o Marco Zero do Recife ficou lotado para receber a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. O espetáculo, que começou pontualmente às 16h, faz parte da programação de comemorações do aniversário da cidade do Recife, que completa 487 anos em 2024.

A performance da esquadrilha durou cerca de uma hora, e contou com algumas de suas manobras mais famosas como Split, Cruzamento Duplo, Looping e DNA (com uma volta), arrancando aplausos e sorrisos da plateia.

“O principal objetivo da Esquadrilha da Fumaça é representar e levar essa imagem da Força Aérea Brasileira para todo o Brasil. Hoje estive na locução, e é lindo ver a energia e a empolgação do público. É um trabalho que exige muita concentração, combinada à vontade de levar sempre o melhor para o público que está aqui embaixo assistindo. Porque eles merecem todo o nosso esforço, e todo o nosso carinho” afirmou o Capitão Moreno, um dos pilotos da esquadrilha.

Para Fernando, operador de indústria cervejeira, de 58 anos, que esteve no Marco Zero para assistir a apresentação da esquadrilha com os amigos, a performance da esquadrilha foi um show de habilidade. “Foi incrível! Os pilotos são muito habilidosos e competentes. Para mim, é a melhor do mundo!”.

Brenda Lapa, de 35 anos, trouxe o filho, João Lucas, que adora aeronaves e o espaço, para assistir ao show. “Ele ama aviões e tudo que tem a ver com o espaço. Ele só fala disso! O sonho dele é ser astronauta e pilotar. Então, trouxe ele para assistir ao show e adoramos”.

Após a apresentação da esquadrilha, o público contou ainda com um show da banda de fuzileiros navais da Marinha do Brasil, a Fuzishow, que tocou ritmos como Jazz, Rock e Samba.

“É uma grande satisfação fazer parte do evento em alusão à comemoração dos 487 anos da cidade do Recife. A Marinha do Brasil, junto ao Corpo de Fuzileiros Navais, esteve presente desde à parte da manhã com a nossa banda marcial. É com grande alegria que encerramos esse evento e a programação do Marco Zero com a nossa banda, a Fuzishow. Agradecemos a presença de todos que estiveram aqui”, agradeceu o Capitão de Fragatta e Fuzileiro Naval, Michel Melo, do Comando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais.

O Prefeito João Campos também esteve no local para assistir às performances e agradeceu novamente ao Ministro da Defesa, José Múcio, pelas apresentações das forças armadas. “É uma alegria para nós recebermos a Esquadrilha da Fumaça, em comemoração aos 487 anos do Recife. Aqui tivemos famílias, jovens idosos e crianças curtindo esse momento, e agradeço ao ministro José Múcio que trouxe a esquadrilha para fazer esse show espetacular para a população”.

A última vez que houve demonstração da Esquadrilha da Fumaça no Recife foi em setembro de 2022, em celebração aos 200 anos da Independência do Brasil.

A próxima apresentação da Esquadrilha da Fumaça deve acontecer no próximo sábado (16) em Caruaru, no Agreste do Estado.

A Esquadrilha da Fumaça já passou por outras cidades de Pernambuco nos últimos dias, Afrânio (8), Serra Talhada (9), Recife (10).

