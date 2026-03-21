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RECIFE Esquadrilha da Fumaça realiza apresentações aéreas no Marco Zero e reúne centenas de pessoas Com apoio da Secretaria de Turismo e Lazer do Recife, evento aconteceu em comemoração do 489º aniversário da capital de Pernambuco

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A Praça do Marco Zero, no Recife Antigo, recebeu o Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), conhecido como Esquadrilha da Fumaça, e seus aviões em comemoração ao aniversário de 489 anos da cidade na manhã deste sábado (21). O espetáculo também celebra o Segundo Comando Aéreo Regional (II Comar), que completará 85 anos no fim deste ano.

Mesmo com uma sensação térmica de 33ºC, o evento recebeu apoio da Secretaria de Turismo e Lazer do Recife e reuniu centenas de pessoas, principalmente pais e filhos, para assistir as apresentações e manobras realizadas pelas sete aeronaves do modelo A-29 Super Tucano.

Das 8h30 às 9h20, o público acompanhou as apresentações da Banda de Música da Guarnição de Aeronáutica do Recife, que aqueceu os espectadores antes do início do espetáculo, encerrando o concerto com a execução do Hino Nacional.

As apresentações das aeronaves começaram pontualmente às 9h30. Do início ao fim, o Capitão Marcílio Fonseca, piloto do esquadrão, fez a narração em tempo real do trajeto dos aviões, informando de qual lado os aviões surgiriam e detalhando quais acrobacias seriam executadas.

"Hoje tive a oportunidade de estar aqui presente no Marco Zero, fazendo a narração desse espetáculo que aconteceu em comemoração aos 489 anos do Recife e dos 85 anos do nosso II Comar. Foi emocionante! O público compareceu em peso, eu vi o Marco Zero lotado, todo mundo no sol escaldante vibrando e se emocionando com as nossas apresentações", destacou o militar natalense de 32 anos.

O espetáculo aeronáutico foi promovido pelo Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA) e reuniu centenas de espectadores no coração do Recife Antigo. Foto: Arthur Botelho / Folha de Pernambuco

O espetáculo aeronáutico foi promovido pelo Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA) e reuniu centenas de espectadores no coração do Recife Antigo. Foto: Arthur Botelho / Folha de Pernambuco

O espetáculo aeronáutico foi promovido pelo Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA) e reuniu centenas de espectadores no coração do Recife Antigo. Foto: Arthur Botelho / Folha de Pernambuco

O espetáculo aeronáutico foi promovido pelo Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA) e reuniu centenas de espectadores no coração do Recife Antigo. Foto: Arthur Botelho / Folha de Pernambuco

O espetáculo aeronáutico foi promovido pelo Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA) e reuniu centenas de espectadores no coração do Recife Antigo. Foto: Arthur Botelho / Folha de Pernambuco

O espetáculo aeronáutico foi promovido pelo Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA) e reuniu centenas de espectadores no coração do Recife Antigo. Foto: Arthur Botelho / Folha de Pernambuco

O espetáculo aeronáutico foi promovido pelo Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA) e reuniu centenas de espectadores no coração do Recife Antigo. Foto: Arthur Botelho / Folha de Pernambuco

O espetáculo aeronáutico foi promovido pelo Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA) e reuniu centenas de espectadores no coração do Recife Antigo. Foto: Arthur Botelho / Folha de Pernambuco

O espetáculo aeronáutico foi promovido pelo Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA) e reuniu centenas de espectadores no coração do Recife Antigo. Foto: Arthur Botelho / Folha de Pernambuco

O espetáculo aeronáutico foi promovido pelo Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA) e reuniu centenas de espectadores no coração do Recife Antigo. Foto: Arthur Botelho / Folha de Pernambuco

O espetáculo aeronáutico foi promovido pelo Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA) e reuniu centenas de espectadores no coração do Recife Antigo. Foto: Arthur Botelho / Folha de Pernambuco



Manobras e apresentações

Ao todo, os sete "fumaceiros", nome dado aos pilotos das aeronaves, executaram movimentos e manobras de alta precisão, como looping, snap roll, cruzamento duplo, split, e o tradicional “chumboide”, em uma coreografia que combina técnica, sincronia e emoção.

O looping acontece quando uma aeronave faz um giro completo de 360° na vertical, formando um círculo no céu. Por sua vez, o snap roll é um giro rápido sobre o eixo longitudinal do avião, que vai da frente para a traseira, causando a impressão de que a aeronave “tomba” no ar.

O cruzamento duplo ocorre quando duas aeronaves se encontram em alta velocidade, cruzando trajetórias de forma sincronizada. O split, por sua vez, é a manobra em que um avião se afasta rapidamente da formação, virando em direções opostas.

Ao mesmo tempo, o tradicional chumboide, marca registrada da Esquadrilha da Fumaça, combina descida em ângulo acentuado e rotação da aeronave, ou seja, o avião desce rapidamente em direção ao solo enquanto gira sobre seu eixo longitudinal, da frente para trás, criando a impressão de que parece "rodar" no ar.

Todas essas manobras exigem precisão, coordenação e controle absoluto do avião.

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