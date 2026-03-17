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RECIFE

Esquadrilha da Fumaça realiza circuito no Marco Zero em comemoração dos 489 anos do Recife

Após fazer demonstrações em Vitória de Santo Antão, aeronaves chegam à capital neste sábado (21)

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Apresentação da Esquadrilha da Fumaça no Recife, em setembro de 2022Apresentação da Esquadrilha da Fumaça no Recife, em setembro de 2022 - Foto: Alexandre Aroeira/Arquivo Folha de Pernambuco

O Recife recebe o Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), nome oficial da Esquadrilha da Fumaça, neste sábado (21), a partir das 9h30, no Marco Zero, em comemoração ao 489° aniversário da cidade.

A Esquadrilha da Fumaça deu início, no dia 13 de março, a circuito que percorrerá, até o dia 30, 12 cidades de seis estados brasileiros: Minas Gerais, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Bahia.

O grupo viaja com oito aeronaves A-29 Super Tucano, realizando demonstrações com sete delas, enquanto uma permanece como reserva para o caso de algum imprevisto antes da apresentação.

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O segundo estado nordestino a receber a Esquadrilha da Fumaça será Pernambuco. Antes de chegar ao Recife, o esquadrão fará, nesta quarta-feira (18), duas demonstrações no município de Vitória de Santo Antão, na Mata Sul do estado.

“Existe a necessidade desse esforço por parte da FAB para que tudo aconteça da melhor maneira possível e a gente consiga cumprir a agenda programada sem grandes problemas”, avalia o major Aviador Nilson Rafael Oliveira Gasparelo, comandante do esquadrão.

Em Vitória, as demonstrações acontecem no Parque Ecológico do Cedro, a partir das 16h, sendo a primeira vez que a esquadrilha estará presente no município, que comemorou 400 anos de fundação em janeiro deste ano e também comemora o padroeiro da cidade: Santo Antão.

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