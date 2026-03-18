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NO MARCO ZERO Recife recebe apresentação da Esquadrilha da Fumaça e concerto de banda da Aeronáutica neste sábado Espetáculo comemora aniversário de 489 anos do Recife. Programação começa às 8h30 e também terá exposição

Em comemoração ao aniversário de 489 anos, o céu do Recife vai ganhar cores, emoção e adrenalina neste sábado (21). A partir das 9h30, o Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), popularmente conhecido como “Esquadrilha da Fumaça”, encantará moradores e turistas no Marco Zero, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana.

O evento também parabeniza o Segundo Comando Aéreo Regional (II Comar), que completará 85 anos em 8 de dezembro.

A Esquadrilha da Fumaça animará os presentes com manobras realizadas nas aeronaves A-29 Super Tucano.

Ao todo, sete pilotos, chamados de “fumaceiros”, executarão as acrobacias de alta precisão, como cruzamento duplo, looping, split, snap roll e o tradicional “chumboide”, em uma coreografia que combina técnica, sincronia e emoção.

Um integrante da Força Aérea Brasileira fará a narração do espetáculo em tempo real, apresentando ao público detalhes das acrobacias, técnicas utilizadas e a trajetória da equipe.

Porém, a animação não ficará apenas na conta das acrobacias das aeronaves e dos fumaceiros. Antes do início do espetáculo, o público poderá assistir à abertura do evento, com a apresentação da Banda de Música da Guarnição de Aeronáutica do Recife.

Além disso, visitantes também poderão prestigiar uma exposição estática com elementos históricos da Aeronáutica, em uma imersão na história da aviação brasileira.

Serviço - Esquadrilha da Fumaça no Recife

Data: 21 de março (sábado)

Local: Marco Zero

Programação: 8h30 - Apresentação da Banda de Música da Guarnição de Aeronáutica do Recife; 9h30 - Circuito da Esquadrilha da Fumaça



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