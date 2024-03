Esqueça o estereótipo da "senhora louca dos gatos": homens são muito mais propensos a adotar gatos

A- A+

O estereótipo da “senhora louca dos gatos” está para terminar. Pelo menos é o que uma pesquisa realizada pela UK Pet Food diz. Segundo eles, a adoção de gatos é claramente mais popular entre os homens do que entre as mulheres. Nos últimos quatro anos, 27% dos homens optaram por adotar um gato adulto como animal de estimação, em comparação com apenas 18% das mulheres.

Isto traduz-se em 1,5 milhões de novos agregados familiares masculinos que beneficiam da adição de um gato adulto, em comparação com cerca de um milhão de agregados familiares femininos. A pesquisa também mostrou que um quarto dos proprietários admite que gosta mais de passar tempo com seus animais de estimação do que com seus próprios familiares.

E metade dos proprietários com mais de 45 anos afirmaram se sentir sozinhos sem o animal de estimação.

“As descobertas deste ano provam mais uma vez a enorme popularidade dos animais de estimação no Reino Unido. Como dono de um gato adulto, fiquei particularmente interessado em ver que mais homens estão adotando gatos mais velhos. Os animais de estimação desempenham um papel significativo nas nossas casas; ajudam a combater a solidão e podem ter um efeito positivo na nossa saúde mental”, disse Michael Bellingham, CEO da UK Pet Food.

A pesquisa foi baseada em uma pesquisa realizada com quase 9 mil domicílios no Reino Unido.

