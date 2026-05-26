Esquecimento e erro em medicações afetam 40% dos idosos; assunto é tema de debate no Recife
Hospital Jayme da Fonte realiza roda de conversa gratuita para orientar familiares e pacientes sobre automedicação e organização de rotinas
Cerca de 40% dos idosos brasileiros relatam esquecer de tomar seus medicamentos ou não seguir corretamente as prescrições médicas. Para debater soluções para o problema, o Hospital Jayme da Fonte realiza, nesta quarta-feira (27), das 14h às 17h, no Recife, uma roda de conversa gratuita voltada para pacientes, cuidadores e familiares.
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A atividade marca o lançamento do programa de orientação Fonte Vita, que, nesta primeira edição, abordará os riscos da automedicação, técnicas para a organização diária dos remédios e orientações sobre como evitar efeitos colaterais decorrentes do uso incorreto de substâncias.
Segundo a geriatra Andréa Figueirêdo, coordenadora da iniciativa, o aumento da expectativa de vida exige ações educativas práticas para garantir a segurança dos pacientes em ambiente doméstico.
“A abordagem educativa em saúde, centrada no diálogo e na valorização das vivências, contribui para o fortalecimento do autocuidado, prevenção de agravos e melhoria da qualidade de vida”, explica a médica, ressaltando a busca pela autonomia da pessoa idosa.
As inscrições para o evento são gratuitas e devem ser feitas pelo telefone (81) 97502-6330, estando sujeitas à lotação do auditório da unidade de saúde.