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IDOSOS

Esquecimento e erro em medicações afetam 40% dos idosos; assunto é tema de debate no Recife

Hospital Jayme da Fonte realiza roda de conversa gratuita para orientar familiares e pacientes sobre automedicação e organização de rotinas

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Saúde do idoso necessita de cuidados especiaisSaúde do idoso necessita de cuidados especiais - Foto: Freepik

Cerca de 40% dos idosos brasileiros relatam esquecer de tomar seus medicamentos ou não seguir corretamente as prescrições médicas. Para debater soluções para o problema, o Hospital Jayme da Fonte realiza, nesta quarta-feira (27), das 14h às 17h, no Recife, uma roda de conversa gratuita voltada para pacientes, cuidadores e familiares.

 

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A atividade marca o lançamento do programa de orientação Fonte Vita, que, nesta primeira edição, abordará os riscos da automedicação, técnicas para a organização diária dos remédios e orientações sobre como evitar efeitos colaterais decorrentes do uso incorreto de substâncias.

Segundo a geriatra Andréa Figueirêdo, coordenadora da iniciativa, o aumento da expectativa de vida exige ações educativas práticas para garantir a segurança dos pacientes em ambiente doméstico.

“A abordagem educativa em saúde, centrada no diálogo e na valorização das vivências, contribui para o fortalecimento do autocuidado, prevenção de agravos e melhoria da qualidade de vida”, explica a médica, ressaltando a busca pela autonomia da pessoa idosa.

As inscrições para o evento são gratuitas e devem ser feitas pelo telefone (81) 97502-6330, estando sujeitas à lotação do auditório da unidade de saúde.

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