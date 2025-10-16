A- A+

MUNDO Esqueleto de um dos dinossauros mais antigos do mundo é descoberto na Argentina

Cientistas argentinos descobriram na Cordilheira dos Andes um esqueleto quase completo de uma espécie desconhecida de dinossauro que viveu há cerca de 230 milhões de anos, anunciou nesta quarta-feira o instituto científico estatal Conicet.

O esqueleto, da espécie de pescoço longo batizada de "Huayracursor jaguensis", foi encontrado 3.000 metros acima do nível do mar, na província de La Rioja, por uma equipe de paleontologia do instituto. A descoberta foi publicada na revista especializada Nature.

Os pesquisadores informaram que a espécie remonta ao período Triássico Superior, quando surgiram os primeiros dinossauros e os ancestrais dos mamíferos. "Estimamos que o Huayracursor tenha uma idade de entre 230 e 225 milhões de anos, o que o torna um dos dinossauros mais antigos do mundo", disse Agustín Martinelli, um dos autores do artigo.

A espécie faz parte de uma linhagem de dinossauros herbívoros que inclui os gigantes de pescoço longo, embora um indivíduo adulto desse tipo de dinossauro tivesse cerca de 2 metros de comprimento e cerca de 18 quilos, observaram os pesquisadores.

Do esqueleto do Huayracursor foi encontrada parte do crânio, a coluna vertebral completa e extremidades anteriores e posteriores praticamente completas.

Os autores do artigo estimaram que o fóssil se tornará uma referência no estudo da evolução inicial dos dinossauros.

