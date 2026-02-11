A- A+

operação Hill Esquema de apostas no jogo do bicho é desarticulado pela PCPE em Paulista, Igarassu e Goiana Investigação apontou a existência de uma organização criminosa voltada à prática sistemática do jogo do bicho, que é ilegal no Brasil

Um esquema envolvendo apostas no jogo do bicho foi desarticulado durante uma operação realizada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) nesta quarta-feira (11).



Segundo a corporação, o grupo suspeito atuava de forma estruturada nos municípios de Paulista e Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, e em Goiana, na Mata Norte do estado.

A investigação apontou a existência de uma organização criminosa voltada à prática sistemática do jogo do bicho, que é ilegal no Brasil, com indícios de lavagem de dinheiro, com a ocultação e dissimulação de valores provenientes da atividade ilícita.

Na operação "Hill", sob a presidência do delegado Adyr Almeida, titular da 8ª Delegacia Seccional de Paulista, foram cumpridos mandados de busca e apreensão domiciliar.

Operação ocorreu nesta quarta-feira (11) | Foto: PCPE/Divulgação

Nos endereços visitados, foram apreendidos aparelhos celulares para análise pericial, sete automóveis, 20 maquinetas utilizadas para apontamento de apostas, centenas de planilhas relacionadas à contabilidade do jogo ilegal, além de valores em espécie.



Os materiais encontrados vão substanciar as próximas etapas as investigações.

