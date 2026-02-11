Esquema de apostas no jogo do bicho é desarticulado pela PCPE em Paulista, Igarassu e Goiana
Investigação apontou a existência de uma organização criminosa voltada à prática sistemática do jogo do bicho, que é ilegal no Brasil
Um esquema envolvendo apostas no jogo do bicho foi desarticulado durante uma operação realizada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) nesta quarta-feira (11).
Segundo a corporação, o grupo suspeito atuava de forma estruturada nos municípios de Paulista e Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, e em Goiana, na Mata Norte do estado.
A investigação apontou a existência de uma organização criminosa voltada à prática sistemática do jogo do bicho, que é ilegal no Brasil, com indícios de lavagem de dinheiro, com a ocultação e dissimulação de valores provenientes da atividade ilícita.
Na operação "Hill", sob a presidência do delegado Adyr Almeida, titular da 8ª Delegacia Seccional de Paulista, foram cumpridos mandados de busca e apreensão domiciliar.
Nos endereços visitados, foram apreendidos aparelhos celulares para análise pericial, sete automóveis, 20 maquinetas utilizadas para apontamento de apostas, centenas de planilhas relacionadas à contabilidade do jogo ilegal, além de valores em espécie.
Os materiais encontrados vão substanciar as próximas etapas as investigações.