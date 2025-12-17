A- A+

Golpes Operação policial mira esquema de estelionato e lavagem de dinheiro em Pernambuco e na Paraíba De acordo com Lígia Cardoso, uma das delegadas que esteve à frente das investigações, cerca de R$ 2 milhões foram subtraídos das vítimas

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) e a Polícia Civil da Paraíba (PCPB) deflagraram, nessa terça-feira (16), uma operação policial que visa desarticular uma associação criminosa responsável pelos crimes de estelionato e lavagem de dinheiro nos dois estados.

De acordo com a PCPE, estão sendo cumpridos, nesta quarta (17), cinco mandados de prisão e 13 de busca e apreensão domiciliar no Recife, no Cabo de Santo Agostinho e em Ipojuca, na Região Metropolitana (RMR); em Itambé, na Zona da Mata; em Caruaru, no Agreste; e em Pedras de Fogo, na Paraíba.

A investigação para desarticular o grupo foi iniciada em julho de 2023.

Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta, na sede da PCPE, no Centro do Recife, Lígia Cardoso, uma das delegadas que esteve à frente das investigações, informou também que houve o bloqueio de bens e ativos no valor próximo de R$ 2 milhões, que foram subtraídos das vítimas.

Também estiveram à frente da operação, denominada “Mar de Ilusões", as delegadas Viviane Santa Cruz e Érica Bezerra.

Na execução dos mandados, estão sendo empregados 30 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.

A operação é vinculada à Diretoria Integrada Especializada (Diresp).

