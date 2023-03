Esquema de pirâmide no Egito termina com 29 presos e milhares de vítimas

A promotoria do Egito prendeu 29 pessoas - entre elas 13 estrangeiros - por um esquema de pirâmide relacionado a criptomoedas que levou o equivalente a mais de US$ 600.000 de milhares de egípcios, segundo a imprensa oficial.

A plataforma HoggPool prometia a seus clientes "ganhos financeiros, após atraí-los por meios fraudulentos", diz um comunicado divulgado na noite deste sábado.

"Vendiam às pessoas um programa de informática" com a promessa de que, aportando "4.000 libras egípcias, elas ganhariam 30.000, e com 100 mil, ganhariam 1 milhão", explicou ontem à noite Amr Adib, apresentador de um dos talk shows mais populares do país, enquanto, nas redes sociais, acumulavam-se depoimentos de vítimas da plataforma.