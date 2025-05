Esquerda uruguaia mantém o governo de Montevidéu em eleições regionais

A- A+

A Frente Ampla (FA) de esquerda manteve o governo de Montevidéu nas eleições departamentais e municipais do Uruguai no domingo (11), segundo a apuração preliminar da Corte Eleitoral.

A esquerda governa a capital desde 1990.

O senador Mario Bergara governará a cidade de 1,3 milhão de habitantes, apesar do desgaste sofrido por seu partido em mais de três décadas de governo.

As eleições regionais aconteceram quase seis meses após o retorno da esquerda à presidência com Yamandú Orsi.



Bergara derrotou o candidato da coalizão de centro-direita, Martín Lema, ministro de Desenvolvimento Social durante o governo de Luis Lacalle Pou (2020-2025).

Com 99,8% das urnas apuradas, a FA vence com 48,96% dos votos, contra 40,03% da coalizão de centro-direita.

Economista de 60 anos, Bergara foi presidente do Banco Central do Uruguai em duas ocasiões e ministro da Economia durante o governo do ex-guerrilheiro José "Pepe" Mujica (2010-2015).

A eleição deixou o mapa eleitoral de maneira similar ao que aconteceu nas últimas duas décadas, com a Frente Ampla vencedora nos dois departamentos (províncias) mais populosos e o Partido Nacional liderando com folga no restante do país, com 13 prefeituras.

A coalizão de centro-direita também venceu em Salto (fronteira com a Argentina) e o Partido Colorado em Rivera, fronteira com o Brasil.

A esquerda conseguiu manter governo em Canelones - limite com Montevidéu e o segundo departamento (província) mais populoso, com quase meio milhão de pessoas - com mais de 12% de diferença para o Partido Nacional.

