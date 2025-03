Essa condição vaginal comum é na verdade uma IST, diz novo estudo

A- A+

Uma infecção vaginal comum, que deve ser considerada uma infecção sexualmente transmissível (IST), de acordo com um estudo publicado recentemente na revista científica The New England Journal of Medicine. Trata-se da vaginose bacteriana.

"Suspeitamos há muito tempo que é uma infecção sexualmente transmissível porque tem um período de incubação semelhante (após o sexo) à maioria das ISTs e está associada aos mesmos fatores de risco que as ISTs como a clamídia, como mudança de parceiro sexual e não uso de preservativos", diz a primeira autora Lenka Vodstrcil, pesquisadora sênior do Centro de Saúde Sexual de Melbourne na Universidade Monash, em comunicado.

Até o momento, a condição era considerada uma questão exclusivamente feminina. No entanto, metade das mulheres com o problema apresentam recorrência da infecção após a conclusão do tratamento inicial com antibióticos.

De acordo com os pesquisadores, do Centro de Saúde Sexual de Melbourne na Universidade Monash, isso acontece porque a bactéria causadora da infecção pode estar presente no parceiro, que normalmente não é tratado. Quando a vaginose bacteriana foi tratada como uma IST, com ambos os parceiros recebendo antibióticos orais e os homens usando cremes tópicos, a taxa de recorrência caiu em mais da metade, de acordo com o estudo.

"A bactéria que causa vaginose bacteriana pode estar localizada em homens, especialmente na pele do pênis e também na uretra", explica Vodstrcil. "Isso sugere que a vaginose bacteriana é provavelmente transmitida sexualmente, e é por isso que tantas mulheres a têm novamente após o tratamento."

O estudo incluiu 164 casais na Austrália. Todas as mulheres tinham infecções por vaginose bacteriana e estavam em relacionamentos monogâmicos com parceiros homens. Os pesquisadores designaram aleatoriamente os casais para seguir o tratamento tradicional (antibiótico apenas para a mulher) ou para a mulher e o homem, além de o homem aplicar um creme antimicrobiano tópico na pele do pênis duas vezes ao dia por sete dias.

O teste de pesquisa foi interrompido precocemente por um painel de supervisão de segurança porque era evidente que tratar apenas a mulher era inferior a tratar ambos os parceiros. A taxa de recorrência foi de 65% entre mulheres cujos parceiros não foram tratados e 35% entre mulheres cujos parceiros foram tratados. Alguns homens tratados relataram efeitos colaterais, incluindo náusea, dor de cabeça e gosto metálico.

"Parte da dificuldade em estabelecer se a vaginose bacterianaé sexualmente transmitida é que ainda não sabemos precisamente quais bactérias são a causa, mas os avanços no sequenciamento genômico estão nos ajudando a fechar esse mistério", pontua a pesquisadora Catriona Bradshaw.

Em um editorial publicado junto com os resultados da pesquisa, dois especialistas em doenças infecciosas disseram que a evidência de que as bactérias associadas são transmitidas sexualmente representa uma mudança de paradigma.

As descobertas "também significam a necessidade de uma grande mudança na abordagem de tratamento de mulheres com vaginose bacteriana com relação a como as mulheres devem ser aconselhadas sobre a origem de sua infecção e à necessidade de envolver seus parceiros masculinos no compartilhamento da responsabilidade pela transmissão e tratamento", escreveram os autores do editorial. “Até o momento, não houve estratégias eficazes para prevenir a transmissão sexual de bactérias associadas à vaginose bacteriana, além do uso consistente de preservativos.”

Os sintomas da infecção podem incluir coceira, dor ao urinar, um odor estranho e uma secreção vaginal fina e branca. Para algumas mulheres, no entanto, vaginose bacteriana é uma condição silenciosa, o que dificulta o tratamento.

Se não for tratada, a vaginose bacteriana pode aumentar o risco de contrair outras ISTs, incluindo HIV, e também aumenta o risco de problemas durante a gravidez e o parto. É a causa mais comum de corrimento vaginal entre mulheres em idade reprodutiva. Até agora, não havia como prevenir as infecções.

