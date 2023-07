A- A+

doença "Essa doença devastou minha família e agora a mim", diz mulher após diagnóstico de Alzheimer Dois anos depois de perder a mãe, a ex-âncora britânica teve que lidar também com a morte do pai e o seu eventual diagnóstico, feito no ano passado

A ex-âncora do canal de TV britânico "GMTV", Fiona Phillips, deixou as telas para poder cuidar do pai em 2008, quando ele foi diagnosticado com Alzheimer, depois de perder sua mãe dois anos antes para a mesma doença. Neste ano, ela fez a terrível descoberta que precisaria parar sua vida mais uma vez por conta do transtorno neurodegenerativo progressivo, e seria por ela mesma.

"Esta doença devastou minha família e agora veio para mim. Senti mais raiva do que qualquer outra coisa porque esta doença já afetou minha vida de muitas maneiras: minha pobre mãe ficou aleijada, depois meu pai, meus avós, meu tio. O Alzheimer continua voltando para nós" relatou a jornalista, agora com 62 anos, ao jornal Mirror.

Inicialmente, quando foi feito o seu diagnóstico, no ano passado, ela tentou esconder dos dois filhos, Nathaniel, de 24 anos, que está no Exército, e Mackenzie, de 21. Mas um dos sintomas iniciais foi a ansiedade incapacitante, o que chamou atenção da família. Quase um ano depois, Fiona já apresenta lapsos de memória, não consegue mais dirigir e sofre de transtorno depressivo, que desenvolveu depois de descobrir que têm a doença.

"Há coisas que me assustam um pouco agora, é como ser criança de novo e me sinto vulnerável. E isso não sou eu de jeito nenhum", contou em uma entrevista.

Veja também

FRANÇA Policial acusado de atirar em jovem na França nega ameaças