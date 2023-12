"Esses jovens ameaçam a segurança do bairro", diz Associação de Moradores de Copacabana

A- A+

Duas semanas depois de um grupo de jovens cometer uma série de assaltos e até agredir uma vítima em Copacabana, na Zona Sul do Rio, a juíza Lysia Maria da Rocha Mesquita, titular da 1ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca da Capital, determinou que o governo do estado e a prefeitura se abstenham de apreender ou conduzir crianças e adolescentes a delegacias ou a unidades de acolhimento, a não ser quando flagrados cometendo crimes.



A decisão faz parte de uma ação civil em que o Ministério Público do Rio (MPRJ) afirma que o recolhimento de jovens por agentes de segurança é uma prática de segregação racial, que causa danos psicológicos e sobrecarrega os órgãos públicos. A prefeitura e o estado informaram que vão recorrer.

Em sua decisão, a juíza afirma que os adolescentes e as crianças encaminhados às centrais de acolhimento durante a Operação Verão — desencadeada pelas polícias e por setores da prefeitura para conter os assaltos na orla — “não estavam em flagrante delito, não possuíam mandado de busca e apreensão em seu desfavor, muito menos estavam em situação de abandono ou risco social”.



"Perspectiva não é boa"

O governador Cláudio Castro disse que conversou com o prefeito Eduardo Paes sobre o recurso contra a decisão judicial.

"A Segurança Pública tem três vertentes: investigação, prevenção e repressão. Quando um desses nos é cerceado, a perspectiva certamente não é boa. Não gosto de comentar decisões judiciais. Meu comentário é que vou recorrer e já estamos tratando do recurso. Queria pedir às autoridades do Judiciário que olhem com carinho o recurso do estado", disse Castro. "Não adianta, depois que acontecer um problema, vir dizer que a gente errou".

Segundo o governador, a apreensão dos menores na Operação Verão é um “trabalho de prevenção” e que os pais devem estar “aplaudindo” a atuação do estado.

"Estamos pegando menores que estão desacompanhados de responsáveis, que não têm documentação, e levando para que a gente faça a pesquisa social deles. Não há nada de mais nisso, não há cerceamento na praia. Quer ir à praia, leve seu documento, vá com seu responsável, você vai poder curtir a praia numa boa. Menores desacompanhados de seus responsáveis e sem nenhuma documentação para nós é um perigo. Eu não deixaria meu filho ir para a praia sem documento e desacompanhado".

No X, Paes confirmou que vai recorrer da decisão. “Fica difícil cumprir com nossas obrigações sem que se possa agir. Resultado são as cenas que assustam a sociedade e cerceiam nosso direito de ir e vir”, escreveu.

Na última onda de calor, há duas semanas, um empresário levou um soco e desmaiou na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Ele foi abordado por 11 jovens. Um suspeito, de 22 anos, foi preso. No mesmo dia, um bando atacou vários pedestres na saída da Praia do Arpoador.

O MP afirma que, nos dias 25, 26, 29 e 30 de novembro e 2 e 3 de dezembro, a Operação Verão encaminhou 89 adolescentes para a Central de Recepção Adhemar Ferreira de Oliveira (Central Carioca), na Cidade Nova, após abordagem de agentes de segurança. Esses jovens, de acordo com a Promotoria, relataram que foram levados sem qualquer explicação e que a equipe técnica constatou motivo para o acolhimento de apenas um deles.

A Promotoria destaca que “praticamente todos” os jovens recolhidos eram negros e que um deles era um morador de Copacabana, levado compulsoriamente de dentro de um ônibus para o centro de acolhimento. Ele só foi liberado quando a mãe foi buscá-lo. No entendimento do MP, o jovem está sendo impedido de circular no bairro onde vive “tão somente por sua cor de pele”.

Por isso, na visão do MP, as ações da Operação Verão se configuram como “práticas de segregação racial, limitando o acesso de adolescente negros a espaços da cidade, em prol de uma pseudo segurança pública para a população mais privilegiada”. Argumenta ainda que esses recolhimentos geraram ansiedade, medo e trauma nos adolescentes que foram alvos dos agentes de segurança.

Na decisão judicial, a juíza Lysia também determina uma multa de R$ 5 mil para cada criança ou adolescente que for “recolhido de forma ilegal”. Ela também ordena que os delegados das delegacias da Criança e Adolescente Vítima (Dcav) e de Proteção da Criança e do Adolescente (DPCA) enviem relatórios mensais para Justiça sobre essas apreensões.

A prefeitura também foi intimada a apresentar em dez dias corridos “um Plano de Abordagem Social para o verão, que não viole os direitos convencionais, constitucionais e legais de crianças e adolescentes, especialmente o direito de ir e vir, o direito ao lazer e o direito à convivência familiar e comunitária, sob pena de multa diária de R$ 5 mil”. Já o estado tem 20 dias para entregar à Justiça “um programa de capacitação dos agentes policiais em relação aos direitos humanos de crianças e adolescentes, durante as abordagens”.

Opiniões divergentes

Professora de Direito da Fundação Getulio Vargas (FGV) do Rio, Elisa Cruz diz que a Constituição só permite a apreensão de adolescentes em flagrante ou por ordem judicial: "Isso (a Operação Verão) é completamente ilegal, além de representar restrição ilícita à locomoção e ao direito da criança e ao adolescente na cidade", diz ela.

Tony Teixeira, presidente da Associação de Moradores de Copacabana, usou as redes sociais da instituição para se pronunciar sobre a decisão da juíza. Para ele, é importante que a averiguação contra os adolescentes seja feita para garantir a segurança do bairro.

"Nós somos totalmente contrários à atitude da juíza, tendo em vista que a Operação Verão acontece há vários anos. O que se faz em relação aos jovens é uma averiguação antecipada. Eles estão desacompanhados, sem documento, sem dinheiro, é para conferir o que estão fazendo nas praias nessas condições. Sabemos que é uma minoria que representa risco, mas sem fiscalização, sem ações de segurança, o bairro fica à deriva. Esses jovens ameaçam a segurança, não fazer nada em relação a eles, esvazia o bairro, o turismo, a cidade. É importante que essa decisão da juíza seja desfeita".

MPF e DPU entram no caso

Elisa Cruz explica que os agentes de segurança devem agir caso encontrem crianças perdidas, em situação de abandono ou negligência. Mas que, até nesses casos, é preciso seguir um protocolo:

"Eles devem chamar o Conselho Tutelar ou equipes da assistência social para poder fazer o atendimento e conseguir resolver a situação. Isso só quando eles estão diante de uma situação de risco, e a ausência de identificação não é uma situação de risco. Andar sem o documento de identificação não é crime, independentemente da idade da pessoa", explica ela.

A liminar concedida pela juíza Lysia Maria Mesquita conquistou o apoio do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União (DPU), que enviaram um ofício ao secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, pedindo “providências para assegurar o cumprimento da decisão judicial”. Destaca que os policiais da Força Nacional, que estão reforçando a segurança no Rio, respeitem a ordem da juíza.

