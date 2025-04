Inscrições para o 21º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco estão abertas

A- A+

As inscrições estão abertas para os interessados em participar da seleção dos espetáculos para compor a programação do 21º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco até o dia 27 de abril.

Os grupos, coletivos e produtoras de teatro voltadas para a infância e a juventude que desejam fazer parte da edição de 2025 devem acessar o site e baixar a ficha de inscrição necessária.

Após informar os dados solicitados, o documento deve ser assinado e enviado para o e-mail: [email protected].

Para incentivar os futuros participantes, Ruy Aguiar, curador e produtor executivo da iniciativa, afirma que “o festival é uma excelente forma de escoamento da produção, porque além de oferecer grande visibilidade aos espetáculos participantes, também gera credibilidade e oportunidades para as companhias com outros programadores que acompanham as edições do Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco.”

Realizado durante as férias escolares, no mês de julho, o festival é uma alternativa de passeio para as famílias pernambucanas no período.

Edivane Bactista, coordenadora-geral do evento, convida o público para visitar a mostra e acredita que “o teatro é uma experiência ao vivo que permite às crianças e suas famílias se desconectar das redes sociais e se conectar com a arte e a presença humana”.

O evento

A 21ª edição do festival acontecerá do dia 5 a 27 de julho, durante as férias de meio do ano. Sendo divididos em três polos de atrações:

- Polo Teatros: 14 espetáculos nos teatros de Santa Isabel, Parque e Barreto Júnior.

- Polo Praças: Atividades gratuitas em espaços públicos, levando o teatro para mais perto da comunidade.

- Polo Formação: 11º Colóquio do Teatro para Infâncias e Juventude, realização de oficinas e palestras presenciais e online, gratuitas, para inspirar novas gerações de artistas e espectadores.

