Tensão
'Está claro' que Trump 'tem o desejo de conquistar a Groenlândia', diz chanceler dinamarquês
Lars Løkke Rasmussen pediu a Washington que coopere de forma "respeitosa" em relação à ilha ártica controlada por Copenhague
Lars Loekke Rasmussen, chanceler da Dinamarca, responde às perguntas dos jornalistas em Copenhague - Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / AFP
O ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, afirmou nesta quarta-feira (14) que é evidente que o presidente Donald Trump "tem o desejo de conquistar a Groenlândia", após uma reunião na Casa Branca com altos dirigentes americanos.
"Não conseguimos mudar a posição dos Estados Unidos. Está claro que o presidente tem o desejo de conquistar a Groenlândia. E deixamos muito, muito claro que isso não beneficia o reino" da Dinamarca, afirmou o ministro.
Leia também
• EUA, Dinamarca e Groenlândia se reúnem na Casa Branca sob pressão de Trump
• Dinamarca reforça "a partir de hoje" sua presença militar na Groenlândia
• Vance e Rubio recebem chanceleres de Groenlândia e Dinamarca na Casa Branca
Rasmussen pediu a Washington que coopere de forma "respeitosa" em relação à ilha ártica controlada por Copenhague.