GRANDE RECIFE "Está um caos": pernambucanos relatam transtornos com paralisação do metrô e dos rodoviários A paralisação dos metroviários foi decidida na noite dessa quarta-feira (12). Cerca de 180 mil pessoas que utilizam o modal diariamente devem ser afetadas

A paralisação do metrô nesta quinta-feira (13) pegou muita gente de surpresa. O pedreiro Eliel da Silva, de 38 anos, vem diariamente de Carpina, na Zona da Mata Norte, para o bairro do Jordão, na Zona Sul do Recife, passando pelo Terminal Integrado de Jaboatão.

No local, se deparou com o modal fechado e sem funcionar. “É muito difícil sem o metrô, que dia normal já atrasa muito também. Agora, eu vou tentar pegar o ônibus Parador”, disse. Ela já pensa nas difícil também na volta para casa, no fim da noite. “Normalmente eu chego em casa quase dez horas da noite e agora que completou foi tudo”, comentou.

A analista de Departamento de Pessoal Edivanize Nunes, de 34 anos, esperou o horário de pico para sair de casa na tentativa de enfrentar menos transtornos. No início da manhã, inclusive, foram registrados protestos nas imediações do TI Jaboatão, o que dificultou o dia dos passageiros.

“Está um caos, porque a gente quer chegar no trabalho na hora certa. Eu vi que tinham colocado fogo aqui mais cedo também, então tentei esperar a situação normalizar um pouco mais”, contou.

O mototaxista José Luiz de Santana, conhecido como Izael, de 49 anos, trabalha em frente ao TI Jaboatão e presenciou o protesto realizado no início da manhã. “Depois que o metrô parou, fizeram um protesto, botaram fogo, e aí os ônibus pararam também”, detalhou.



Repositor de mercadoria, Alcimar do Nascimento também relatou as dificuldades para se deslocar nesta manhã. “Esta tudo complicado, né?! Porque já era para estar no trabalho e até agora estou aqui esperando o ônibus”. Com a paralisação do metrô, ele aguardava uma das linhas especiais montadas pelo Grande Recife Consórcio de Transporte para auxiliar as viagens durante o dia.

A paralisação dos metroviários foi decidida na noite dessa quarta-feira (12). Cerca de 180 mil pessoas que utilizam o modal diariamente devem ser afetadas.

