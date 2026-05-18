Incêndio
Estabelecimento comercial é atingido por incêndio no bairro da Boa Vista, no Recife
O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco foi acionado e atua no combate às chamas na tarde desta segunda (18)
Um incêndio atingiu um estabelecimento comercial na tarde desta segunda-feira (18), próximo ao Shopping Boa Vista, no bairro da Boa Vista, área central do Recife. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco foi acionado e atuou no combate às chamas.
De acordo com a corporação, quatro viaturas foram enviadas ao local, entre elas duas unidades de combate a incêndio, uma de resgate e uma de comando operacional.
As equipes realizaram o isolamento da área e avaliam os riscos estruturais da edificação. Até o momento, não há registro de vítimas.