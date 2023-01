A- A+

Região Metropolitana do Recife Estabelecimento em Paulista é interditado após família ser socorrida para hospital com diarreia No espaço, os fiscais do órgão fiscalizador identificaram "péssimas condições de higiene", com manejo e exposição inadequada de utensílios

Um estabelecimento comercial localizado em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, foi interditado pela vigilância sanitária da cidade após denúncia de uma família que foi socorrida com dor de cabeça, cólicas e diarreia depois de consumir alimentos do local.



No espaço, os fiscais do órgão fiscalizador identificaram "péssimas condições de higiene", com manejo e exposição inadequada de utensílios de cozinha, que estavam perto de cestos de lixo, além de muita sujeira nas estruturas onde os alimentos eram preparados e armazenados.



Segundo a vigilância sanitária, a família afetada utilizou o serviço de delivery do estabelecimento para pedir alimentos. Após o consumo, as pessoas apresentaram dor de cabeça, cólicas e diarreia, precisando ser socorridas para um hospital particular, onde foram atendidas e medicadas. O caso aconteceu nesse domingo (22), mas só foi divulgado nesta sexta-feira (27).





O órgão fiscalizador também informou que recomendações e exigências sanitárias já tinham sido feitas ao proprietário do estabelecimento durante visita no dia 17 de janeiro, após ter recebido uma denúncia de outro cliente, que teria consumido alimentos no local, no dia 15 deste mês, e também apresentou os mesmos sintomas descritos pela família do caso mais recente.



Durante a vistoria que culminou com a interdição, amostras de alimentos foram coletadas pelos fiscais, para serem analisadas no Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco (Lacen/PE), que poderá comprovar, ou não, a existência de contaminação no local.



Segundo a Secretária de Saúde, o proprietário recebeu um auto de infração e terá até 15 dias para responder à Diretoria da Vigilância Sanitária do município. O órgão informou que o estabelecimento só será liberado após adequação e cumprimento das exigências.



Denúncias de contaminação por ingestão de alimentos no município de Paulista podem ser feitas via e-mail: [email protected], ou na sede da Vigilância Sanitária da cidade, localizada no Centro Administrativo da Prefeitura, na avenida Prefeito Geraldo Pinho Alves, 222, em Maranguape l.

