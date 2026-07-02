A- A+

Memória Estação Central Capiba e Museu do Trem reabrem com nova estrutura e exposição Espaços reúnem obras de arte, peças de acervo, novidades e as famosas locomotivas

De volta aos trilhos. A Estação Central Capiba reabriu nesta quinta-feira (2), inaugurando a exposição Entre Trilhos e Memórias: os destinos do patrimônio ferroviário de Pernambuco, no Museu do Trem. Restaurado, o equipamento adquiriu 80 novas peças para exposição e acervo, além de uma parceria com o Arquivo Público. A estação foi fechada em 2022 para sua reforma mais recente e reabre quatro anos depois.

Inaugurada em 1888, a histórica edificação abriga carroças e locomotivas do início do século 20 em um espaço que une a história do Estado com a arte local. Já o Museu do Trem nasceu em 1972. Anos depois, a essência dos equipamentos continua a mesma: preservar a memória ferroviária pernambucana.

A presidente da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), Renata Borba, saiu em defesa dessa memória.

“Nossos trilhos contam a história do Estado de Pernambuco. O trem unia cidades. Cada estação era o núcleo de desenvolvimento de novos municípios. Na verdade, o trem fomentava o desenvolvimento econômico, social e cultural de Pernambuco. A geração que está vindo hoje não sabe dessa história”, explicou Borba.

Exposição Entre Trilhos e Memórias: os destinos do patrimônio ferroviário de Pernambuco. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Presente na inauguração, a vice-governadora Priscila Krause disse que o Estado precisa ser um agente de preservação do patrimônio cultural, através de uma série de investimentos. Os R$ 3,49 milhões injetados nas obras da estação e do museu partem de um montante distribuído entre vários equipamentos.

“Hoje Pernambuco investe R$ 200 milhões no restauro e na recuperação de 17 equipamentos. Desse valor, R$ 40 milhões vieram do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e R$ 160 milhões são recursos do povo pernambucano”, revelou.

O Arquivo Público também ganha espaço. Em um anexo do museu, a instituição recebe um ambiente projetado especialmente para abrigar os documentos. No mesmo anexo, deve funcionar uma nova iniciativa.

“Quando começamos a fazer todas essas obras - e vários equipamentos, mesmo aqueles que não são públicos, precisam de restauro - percebemos que faltava mão de obra. A governadora viu uma oportunidade de criar, aqui em Pernambuco, a primeira Escola Técnica de Restauro”, explicou a vice-governadora. A iniciativa ainda está em fase de concepção do projeto.

Autoridades inauguram equipamento ao lado da vice-governadora Priscila Krause. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Krause também listou alguns dos equipamentos que vêm sendo alvo da política de preservação. Citou o Museu do Trem, o antigo prédio do Diário de Pernambuco, a Fábrica Tacaruna, a Igreja de São Pedro Mártir de Verona, o Mosteiro de São Bento e o Museu de Arte Contemporânea (MAC) - este fechado há mais de dez anos e reaberto na última terça-feira (30).

Mais novidades

Criado para aproximar o público infantil ao universo ferroviário através de experiências lúdicas e interativas, foi criado o Vagão das Crianças. A sala multiuso também se destaca. Requalificado, o espaço serve para oficinas, apresentações artísticas, atividades formativas, cineclubes, espetáculos de dança e teatro. O tradicional vitral da Estação Central ainda recebeu atenção. Com um ambiente confortável, oferece um respiro com vista para a paisagem urbana do Recife.

Serviço

Estação Central Capiba – Museu do Trem

Onde: Rua Floriano Peixoto, s/nº, São José, Recife

Visitação: terça a sexta-feira, das 9h às 17h | sábado e domingo, das 10h às 14h

Entrada: gratuita.

Veja também