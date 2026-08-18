Ter, 18 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça18/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Mobilidade

Estação de BRT Abolição será desativada temporariamente a partir desta quarta-feira (19)

Interdição se dá em razão de serviços da Emlurb na Avenida Caxangá, na Zona Oeste do Recife, até sábado (22)

Reportar Erro
Estação de BRT Abolição será desativada temporariamenteEstação de BRT Abolição será desativada temporariamente - Foto: CTM/Divulgação

A Estação de BRT Abolição, no sentido subúrbio/cidade, será desativada temporariamente a partir das 9h desta quarta-feira (19), em razão de serviços que serão realizados pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) na Avenida Caxangá, na Zona Oeste do Recife.

De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM), a intervenção será necessária para a substituição de tampões que estão danificados na faixa de rolamento do BRT.

A desativação é temporária e está prevista para permanecer até a conclusão dos serviços, programada para o sábado (22).

Leia também

• Exposição gratuita de Rômulo Jackson retrata cotidiano do Recife em 29 telas; confira obras

• Olinda tem 3ª maior proporção de área urbanizada do Brasil, aponta IBGE; Recife é o 16º

• Corpo de homem é encontrado no Açude de Apipucos, no Recife; Polícia Civil investiga afogamento

Durante o período de interdição, a Estação Abolição deixará de ser atendida, no sentido subúrbio/cidade, pelas seguintes linhas do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR):

Como alternativa, os usuários que utilizam a Estação Abolição poderão embarcar ou desembarcar na Estação Zumbi, que fica no ponto anterior, ou na Estação Benfica, localizada no ponto posterior.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter