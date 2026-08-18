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Mobilidade Estação de BRT Abolição será desativada temporariamente a partir desta quarta-feira (19) Interdição se dá em razão de serviços da Emlurb na Avenida Caxangá, na Zona Oeste do Recife, até sábado (22)

A Estação de BRT Abolição, no sentido subúrbio/cidade, será desativada temporariamente a partir das 9h desta quarta-feira (19), em razão de serviços que serão realizados pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) na Avenida Caxangá, na Zona Oeste do Recife.

De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM), a intervenção será necessária para a substituição de tampões que estão danificados na faixa de rolamento do BRT.

A desativação é temporária e está prevista para permanecer até a conclusão dos serviços, programada para o sábado (22).

Durante o período de interdição, a Estação Abolição deixará de ser atendida, no sentido subúrbio/cidade, pelas seguintes linhas do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR):

2437 – TI Caxangá / Conde Boa Vista

2441 – TI CDU / Conde da Boa Vista

2043 – TI CDU / TI Joana Bezerra (Parador)

2444 – TI Getúlio Vargas / Conde da Boa Vista

2493 – TI Úma / TI Camaragibe

2450 – TI Camaragibe / Conde Boa Vista

2920 – TI Rio Doce / TI CDU

Como alternativa, os usuários que utilizam a Estação Abolição poderão embarcar ou desembarcar na Estação Zumbi, que fica no ponto anterior, ou na Estação Benfica, localizada no ponto posterior.

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