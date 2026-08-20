Estação de rádio em Petrolina é desativada em operação da PF contra transmissão clandestina de sinal
Foram realizadas inspeções e apreendidos equipamentos de transmissão, resultando na interrupção e desativação da estação
Uma estação de rádio em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, foi desativada durante operação da Polícia Federal (PF), nesta quinta-feira (20).
A corporação cumpriu um mandado de busca e apreensão em investigação que apura a possível transmissão clandestina de sinal de rádio e irregularidades no uso da radiofrequência.
Segundo a PF, na operação "Espectro Livre" foram realizadas inspeções e apreendidos equipamentos de transmissão, resultando na interrupção e desativação da estação, cujo nome não foi divulgado.
A corporação também informou que um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi lavrado por funcionamento irregular da rádio.
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"O material apreendido será submetido à análise, e as informações obtidas contribuirão para o prosseguimento das investigações e a identificação dos responsáveis", afirmou a PF.
A ação contou com o apoio técnico da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
A corporação destacou que os fatos podem caracterizar o crime de desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação, previsto no artigo 183 da Lei nº 9.472/1997, com pena de um a dois anos de detenção.