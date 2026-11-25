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Internacional Estação espacial chinesa recebe o primeiro astronauta estrangeiro Pequim fez um investimento bilionário no programa espacial com o objetivo de levar astronautas à Lua antes de 2030, uma corrida que os Estados Unidos também disputam, com o programa Artemis

A estação espacial da China recebeu o primeiro estrangeiro, um astronauta do Paquistão que integra a tripulação da missão Shenzhou-24, que acoplou com sucesso nesta quarta-feira (25), informou a agência espacial do país.

Pequim fez um investimento bilionário no programa espacial com o objetivo de levar astronautas à Lua antes de 2030, uma corrida que os Estados Unidos também disputam, com o programa Artemis.

O foguete Long March 2-F decolou às 8h18 locais (21h18 de Brasília, terça-feira) do centro de lançamento de Jiuquan, no Deserto de Gobi, noroeste da China, mostrou a rede CCTV.

A nave se separou com sucesso do veículo lançador aproximadamente 10 minutos após a decolagem e entrou em órbita, informou a Agência Espacial Tripulada da China (CMSA).

O lançamento foi um "sucesso total", afirmou a agência, que destacou as boas condições da tripulação.

Quase três horas e meia depois da decolagem, a sonda se acoplou com sucesso à estação Tiangong, segundo a CMSA.

A missão é formada pelo piloto Tang Hongbo, pelo engenheiro de voo Wu Yi e pelo paquistanês Muhammad Zeeshan Ali.

Os três homens "acessaram com sucesso" a estação espacial e protagonizaram "o primeiro aperto de mão no espaço" entre astronautas chineses e estrangeiros, afirmou a CMSA.

Ali, piloto da Força Aérea do Paquistão e especialista em carga útil, é o primeiro astronauta estrangeiro a participar de uma missão espacial chinesa e a embarcar na estação Tiangong.

O astronauta, de 40 anos, participará de um voo orbital curto, previsto para durar cerca de cinco dias, antes de retornar com a cápsula Shenzhou-23, que se acoplou à estação Tiangong em maio.

Com ele, retornarão à Terra dois integrantes da missão anterior, Zhang Zhiyuan e Lai Ka-ying, a primeira astronauta de Hong Kong.

O terceiro integrante da missão Shenzhou-23, Zhu Yangzhu, permanecerá a bordo para completar a primeira estadia de um ano inteiro da China no espaço, um teste crucial de resistência para futuras ambições lunares e, potencialmente, no espaço profundo.

Emoção

O presidente chinês, Xi Jinping, trocou felicitações com seu colega paquistanês, Asif Ali Zardari, e disse que Pequim se ergue como defensora "do uso pacífico do espaço", informou o canal estatal CCTV.

O lançamento foi acompanhado com emoção no Paquistão. Em um auditório lotado da agência espacial em Islamabad, a multidão explodiu em aplausos quando a transmissão mostrou a decolagem.

"Fico arrepiada só de ver o lançamento", declarou à AFP Zainab Abbasi, estudante de Física e Astronomia. "Nunca imaginei que, tão cedo na minha vida, veria um astronauta paquistanês no espaço", acrescentou.

A agência espacial do Paquistão informou que Ali vai realizar experimentos em órbita, incluindo o cultivo de microalgas como possível fonte de alimento e oxigênio para futuras missões e a avaliação dos efeitos do voo espacial em sementes de quinoa.

Ali não é o primeiro paquistanês no espaço, já que a aventureira polar Namira Salim, residente em Mônaco, voou na missão Galactic 04 da Virgin Galactic em outubro de 2023.

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, elogiou a missão como um testemunho da "confiança excepcional, do respeito mútuo e da irmandade duradoura" entre os dois países.

"A amizade entre Paquistão e China está superando as alturas do Himalaia em sua jornada rumo ao espaço sideral", afirmou.

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