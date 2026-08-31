Estácio Recife oferece atendimento psicológico gratuito durante o Setembro Amarelo
Consultas ocorrerão de segunda a quinta, no bairro do Prado
Com o início do Setembro Amarelo, mês voltado à conscientização sobre a saúde mental, o Centro Universitário Estácio Recife disponibilizará atendimento psicológico gratuito para a população.
As consultas ocorrerão de segunda a quinta, em diferentes horários, no Serviço de Psicologia Aplicada (SEP), clínica-escola localizada no bairro do Prado, na Zona Oeste da capital. O atendimento é aberto para todas as idades.
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As sessões serão conduzidas por estudantes dos últimos períodos do curso de Psicologia, sob a orientação e supervisão de professores e coordenadores da instituição.
A iniciativa visa unir a prática acadêmica dos alunos à oferta de suporte profissional para a comunidade, reforçando que o cuidado com a saúde mental deve ser mantido de forma contínua durante todo o ano.
Para os interessados, os agendamentos devem ser feitos previamente pela internet e mais informações podem ser adquiridas pelo telefone (81) 3226-8848.
Serviço
Endereço: Clínica-Escola da Estácio Recife (Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, nº 1771, Prado)
Horários de funcionamento:
Segunda-feira: 9h às 17h
Terça-feira: 9h às 12h e 18h às 21h
Quarta-feira: 9h às 21h
Quinta-feira: 18h às 21h