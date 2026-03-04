A- A+

RECIFE Estácio Recife oferece atendimento psicológico gratuito; saiba como se inscrever Serviço é voltado para todas as idades e os atendimentos começam na próxima segunda-feira (9)

O Centro Universitário Estácio Recife abriu inscrições para atendimentos psicológicos gratuitos em sua clínica-escola, localizada no bairro do Prado, Zona Oeste da capital. O serviço é voltado para todas as idades.

As consultas serão realizadas por estudantes do curso de Psicologia, sob supervisão de professores e coordenadores. Os atendimentos começam na próxima segunda-feira (9) em horários variados ao longo da semana.

Como participar?

Os atendimentos serão realizados nas segundas-feiras, das 15h às 21h; nas terças e quarta-feiras, das 9h às 12h e das 18h às 21h; e nas quintas-feiras, das 15h às 21h. Para participar, os interessados devem realizar o agendamento prévio por meio do formulário online. Também é possível obter mais informações pelo telefone (81) 3225-8901.





Serviço

Onde: Estácio Recife, Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, número 1771, Prado

Início: Segunda-feira (9)

Horários:

Segundas: 15h às 21h

Terças e quartas: 9h às 12h e 18h às 21h

Quintas: 15h às 21h

Inscrições: https://forms.office.com/r/5h2NCwa0v4

