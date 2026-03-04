Estácio Recife oferece atendimento psicológico gratuito; saiba como se inscrever
Serviço é voltado para todas as idades e os atendimentos começam na próxima segunda-feira (9)
O Centro Universitário Estácio Recife abriu inscrições para atendimentos psicológicos gratuitos em sua clínica-escola, localizada no bairro do Prado, Zona Oeste da capital. O serviço é voltado para todas as idades.
As consultas serão realizadas por estudantes do curso de Psicologia, sob supervisão de professores e coordenadores. Os atendimentos começam na próxima segunda-feira (9) em horários variados ao longo da semana.
Como participar?
Os atendimentos serão realizados nas segundas-feiras, das 15h às 21h; nas terças e quarta-feiras, das 9h às 12h e das 18h às 21h; e nas quintas-feiras, das 15h às 21h. Para participar, os interessados devem realizar o agendamento prévio por meio do formulário online. Também é possível obter mais informações pelo telefone (81) 3225-8901.
Leia também
• Festival Novabrasil sai de São Paulo pela primeira vez e chega ao Recife no próximo dia 15 de março
• Evento gratuito discute saúde mental e liderança nesta quarta-feira (4), no RioMar Recife
Serviço
Onde: Estácio Recife, Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, número 1771, Prado
Início: Segunda-feira (9)
Horários:
Segundas: 15h às 21h
Terças e quartas: 9h às 12h e 18h às 21h
Quintas: 15h às 21h
Inscrições: https://forms.office.com/r/5h2NCwa0v4