Estácio Recife oferece tratamentos odontológicos gratuitos em três turnos
Atendimentos incluem serviços para gestantes, crianças e pacientes com necessidades especiais; marcação deve ser feita presencialmente no bairro do Prado
A Clínica Escola de Odontologia da Estácio Recife, localizada no bairro do Prado, Zona Oeste da cidade, iniciou um novo ciclo de atendimentos sociais voltados à população.
Os serviços, realizados por estudantes sob supervisão de professores, são gratuitos e abrangem desde limpezas básicas até procedimentos complexos, como cirurgias e tratamentos de canal.
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Para ampliar o acesso, a unidade funciona nos turnos da manhã, tarde e noite. No turno da manhã, a partir das 8h20, são oferecidas consultas em cirurgia e clínica avançada, clínica odontológica básica e atendimento para pacientes com necessidades especiais.
À tarde, os atendimentos começam às 13h30 e incluem serviços voltados à saúde materno-infantil, com acompanhamento odontológico para gestantes, além de consultas na clínica odontológica geral.
À noite, a clínica foca em especialidades específicas para quem não pode comparecer em horário comercial:
- Segundas: Estomatologia (diagnóstico de lesões)
- Terças: Periodontia (tratamento de gengiva)
- Quartas: Endodontia (tratamento de canal)
- Quintas: Dentística (restaurações)
Como ser atendido
Os atendimentos são vinculados ao SUS e o agendamento deve ser feito presencialmente na recepção da Clínica Escola. É necessário apresentar um documento oficial com foto.