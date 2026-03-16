Seg, 16 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda16/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SAÚDE

Estácio Recife oferece tratamentos odontológicos gratuitos em três turnos

Atendimentos incluem serviços para gestantes, crianças e pacientes com necessidades especiais; marcação deve ser feita presencialmente no bairro do Prado

Reportar Erro
Clínica Escola de Odontologia da Estácio Recife oferece tratamentos odontológicos gratuitosClínica Escola de Odontologia da Estácio Recife oferece tratamentos odontológicos gratuitos - Foto: Divulgação

A Clínica Escola de Odontologia da Estácio Recife, localizada no bairro do Prado, Zona Oeste da cidade, iniciou um novo ciclo de atendimentos sociais voltados à população.

Os serviços, realizados por estudantes sob supervisão de professores, são gratuitos e abrangem desde limpezas básicas até procedimentos complexos, como cirurgias e tratamentos de canal.

Leia também

• De olho no São João: Recife realiza mutirões de plantio de milho em 28 bairros

• Unifafire promove o II Seminário de Psicologia Escolar e Educacional até esta terça-feira (17)

• "O Agente Secreto" desperta saudade e pertencimento em recifenses que vivem no exterior

Para ampliar o acesso, a unidade funciona nos turnos da manhã, tarde e noite. No turno da manhã, a partir das 8h20, são oferecidas consultas em cirurgia e clínica avançada, clínica odontológica básica e atendimento para pacientes com necessidades especiais.

À tarde, os atendimentos começam às 13h30 e incluem serviços voltados à saúde materno-infantil, com acompanhamento odontológico para gestantes, além de consultas na clínica odontológica geral. 

À noite, a clínica foca em especialidades específicas para quem não pode comparecer em horário comercial:

Como ser atendido
Os atendimentos são vinculados ao SUS e o agendamento deve ser feito presencialmente na recepção da Clínica Escola. É necessário apresentar um documento oficial com foto.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter