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SAÚDE Estácio Recife oferece tratamentos odontológicos gratuitos em três turnos Atendimentos incluem serviços para gestantes, crianças e pacientes com necessidades especiais; marcação deve ser feita presencialmente no bairro do Prado

A Clínica Escola de Odontologia da Estácio Recife, localizada no bairro do Prado, Zona Oeste da cidade, iniciou um novo ciclo de atendimentos sociais voltados à população.

Os serviços, realizados por estudantes sob supervisão de professores, são gratuitos e abrangem desde limpezas básicas até procedimentos complexos, como cirurgias e tratamentos de canal.

Para ampliar o acesso, a unidade funciona nos turnos da manhã, tarde e noite. No turno da manhã, a partir das 8h20, são oferecidas consultas em cirurgia e clínica avançada, clínica odontológica básica e atendimento para pacientes com necessidades especiais.

À tarde, os atendimentos começam às 13h30 e incluem serviços voltados à saúde materno-infantil, com acompanhamento odontológico para gestantes, além de consultas na clínica odontológica geral.

À noite, a clínica foca em especialidades específicas para quem não pode comparecer em horário comercial:

Segundas: Estomatologia (diagnóstico de lesões)



Estomatologia (diagnóstico de lesões) Terças: Periodontia (tratamento de gengiva)



Periodontia (tratamento de gengiva) Quartas: Endodontia (tratamento de canal)



Endodontia (tratamento de canal) Quintas: Dentística (restaurações)

Como ser atendido

Os atendimentos são vinculados ao SUS e o agendamento deve ser feito presencialmente na recepção da Clínica Escola. É necessário apresentar um documento oficial com foto.

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