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CIDADANIA

Estácio Recife promove inscrições para Casamento Coletivo 2026; iniciativa acontece no mês de maio

A ação é promovida pelo curso de Direito da instituição e reconhece a legitimidade de todas as formas de amor

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As inscrições para o Casamento Comunitário 2026 serão realizadas no bairro da MadalenaAs inscrições para o Casamento Comunitário 2026 serão realizadas no bairro da Madalena - Foto: Pexels / Pixabay

O Centro Universitário Estácio Recife abriu inscrições para mais uma edição do Casamento Coletivo, que será realizado no próximo mês. A iniciativa celebra o amor, união e cidadania, reconhecendo como legítima toda forma de amor.

A ação, que acontece no dia 27 de maio, é realizada pelo curso de Direito da instituição e oferece aos casais a oportunidade de oficializar gratuitamente a união civil, com todo o suporte necessário para o processo.

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Além de promover inclusão social, a iniciativa é voltada a casais residentes nos bairros da Madalena, Prado, Torre, Zumbi, Cordeiro e Ilha do Retiro. Para garantir a participação, é necessário que pelo menos um dos cônjuges seja morador de uma dessas localidades.

As inscrições devem ser feitas presencialmente no Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da Estácio Recife, localizado no campus da Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, nº 1678, no bairro da Madalena.

O atendimento ocorre nas segundas e quartas, das 9h às 11h. As vagas são limitadas e, para realizar a inscrição, os interessados devem apresentar a documentação conforme o estado civil:

O evento representa um momento especial para os participantes, reunindo casais, familiares e amigos em uma celebração marcada por respeito, inclusão e compromisso social.

Serviço:
Casamento Coletivo 2026 – Estácio Recife

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