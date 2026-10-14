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METRÔ Estações da Linha Sul do Metrô amanhecem fechadas nesta quarta-feira (14) Essa é a segunda vez na semana que o modal não funciona no horário da manhã

As estações da Linha Sul do Metrô do Recife amanheceram fechadas na manhã desta quarta-feira (14).

Segundo usuários do modal, há um recado nas estações, que informam que, devido a problema técnicos, o sistema encontra-se paralisado momentaneamente.

Mensagem para os usuários da Linha Sul | Foto: Cortesia

Cerca de 50 mil passageiros utilizam a Linha Sul por dia útil.

Essa é a segunda vez nesta semana que a linha é paralisada. A primeira vez foi na manhã do feriado de Nossa Senhora Aparecida, na segunda-feira (12).

Procurada, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que ainda não sabe o que causou a paralisação.

Ônibus

O Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) informou que reforçou o número de ônibus na rua para atender a população atingida desde às 5h da manhã.

Veja as linhas que foram reforçadas:

185 - TI Cabo;

166 TI Cajueiro Seco (Rua do Sol);

168 TI Tancredo Neves (Cde. Boa Vista).

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