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METRÔ

Estações da Linha Sul do Metrô amanhecem fechadas nesta quarta-feira (14)

Essa é a segunda vez na semana que o modal não funciona no horário da manhã

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Linha Sul do Metrô do Recife segue paralisada nesta quarta-feira (14)Linha Sul do Metrô do Recife segue paralisada nesta quarta-feira (14) - Foto: Bianca Amorim / Folha de Pernambuco

As estações da Linha Sul do Metrô do Recife amanheceram fechadas na manhã desta quarta-feira (14). 

Segundo usuários do modal, há um recado nas estações, que informam que, devido a problema técnicos, o sistema encontra-se paralisado momentaneamente. 

Mensagem para os usuários da Linha Sul | Foto: Cortesia

Cerca de 50 mil passageiros utilizam a Linha Sul por dia útil.

Essa é a segunda vez nesta semana que a linha é paralisada. A primeira vez foi na manhã do feriado de Nossa Senhora Aparecida, na segunda-feira (12).

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Procurada, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que ainda não sabe o que causou a paralisação.

Ônibus 
O Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) informou que reforçou o número de ônibus na rua para atender a população atingida desde às 5h da manhã.

Veja as linhas que foram reforçadas:

185 -  TI Cabo;
166 TI Cajueiro Seco (Rua do Sol);
168 TI Tancredo Neves (Cde. Boa Vista).

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